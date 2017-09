Kiszagolták a franciák, hogy valami bűzlik egy amerikai áruház sajttérképén

Egy amerikai áruházlánc, a Whole Foods kisebb népharagot váltott ki a franciáknál, mivel készítettek egy térképet, amelyen a francia sajtok származási helyeit mutatják be. Ezzel még nagy baj nem is lenne, az egyetlen bökkenő csak, hogy tele van hibákkal. Ez pedig a büszke franciák figyelmét sem kerülte el, így el is indult az gasztronómiai oktatás a Twitteren.Egy Amerikában élő francia férfi, Mikael töltötte fel a fotót a Twitterre a hibás térképről. Csak egy a sok hiba közül: a camambert-t, ami a nyugat-franciaországi Normandiából származik, a térképen a dél-franciországi Montpellier városához kapcsolták.Az amerikai áruházlánc úgy nyilatkozott, hogy a hibás térképeket eltávolítják a boltokból, és a javított verziót teszik majd ki.Mindeközben néhány netező megosztotta a saját és jóval részletesebb térképét a francia sajtokról.