Kint ragadt a magyar pár a karibi szigeten

Bármennyire is paradicsomi a Karib-térségben nyaralni, előbb-utóbb mindenki szeretne hazajutni. Ám ha valami miatt kiesik a járat, az akár plusz egyhetes rostokolást is jelent. Ekként nem ért véget a kéthetes kint tartózkodása egy békési párnak: a hazaindulás előtt egy nappal az online becsekkolásnál azt látták, hogy törölték a gépüket. - írja a BorsOnline

Gyanús lett a dolog, bár a társaság nem értesített minket. Pedig a honlapon azt írták, küldtek sms-t vagy e-mailt a törlésről. Mi ilyet nem kaptunk, úgyhogy telefonálgatni kezdtünk, de nem tudtak mit tenni, csak közölték: hat nap múlva van legközelebb gép, és kérjünk majd kártérítést.

kép: BorsOnline

– mesélte a Borsnak több ezer kilométerről Tímea.A légitársaság irodájában és a reptéren is megpróbálkoztak másik járatra helyet szerezni, de nem sikerült. Bár volt napi három gép is Párizsba, ahol átszállhattak volna Budapest felé, állítólag egyiken sem volt már hely. Felajánlották ugyan nekik, hogy Brazíliából elrepülhetnek Budapestre, de hogy oda hogy jutnak el, arra nem tudtak megoldást kínálni. Másokat is sokkolt a sztrájk híre, volt, aki sírva telefonálgatott a reptéren.A pár végül nem tudott mit tenni, kénytelen volt a következő hat napra szállást keresni magának a szigeten, ami viszont legalább annyiba került, mint a rendes kétheti szállásuk. Ehhez már itthonról küldtek nekik pénzt. Tímea és Csaba egyébként az indulás előtt két biztosítást is kötött, ám azok járattörlésre nem vonatkoznak. Csak abban az esetben kérhetnének kártérítést, ha a késés miatt nem érnének el egy csatlakozást.