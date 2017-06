Kínozzák a foglyokat Jemen titkos börtöneiben

Az AP 18 ilyen létesítményt azonosított, és valódi rémtettekről számol be. A titkos börtönökben alkalmaznak például egy grillezésnek nevezett kínzási technikát. A foglyot ilyenkor egy nyársa kötözik, és tűz fölött forgatják.



Az AP korábbi foglyok, jemeni illetékesek és jogvédők beszámolóira alapozza jelentését. Az amerikai hírügynökség azt írja, hogy információi szerint maga a jemeni kormány sem tud a börtönök létezéséről, vagy illetékesei nem léphetnek be a létesítményekbe. Kikötőkben, katonai bázisokon, repülőtéren, villaépületekben, és még egy éjszakai bárban is működik titkos börtön a jelentés szerint. Emellett az is előfordult, hogy fogva tartottakat Eritreába szállították át, ahol az emírségek katonai bázist üzemeltet.



Korábbi foglyok az AP-nek azt mondták: volt, hogy szorosan összezárták a foglyokat egy fekáliával szennyezett konténerbe, heteken át be volt kötve a szemük, verték, "grillezték" és szexuálisan bántalmazták őket. Egyikük szerint esetenként mindettől csak pár méterre voltak amerikai katonák. "Hallani lehetett a sikolyokat. Az egész helyet rettegés tölti be. Majdnem mindenki beteg, többiek szinte a halálukon vannak. Aki panaszkodik, azt azonnal viszik a kínzókamrába" - mondta egy korábbi rab, akit állítása szerint dróttal korbácsoltak. Azt is mondta, hogy őreik egyszer alágyújtottak a konténernek, hogy megteljen füsttel.



Az AP tíz korábbi fogollyal beszélt személyesen. Mukallából és Ádenből jogvédők szerint mintegy 1900 embert hurcoltak el a titkos börtönökbe, és többségük még most is ott raboskodik. "Inkább halok meg, és kerülök pokolra, mint, hogy vissza kelljen mennem oda. Állatokkal nem bánnak így" - mondta el az amerikai hírügynökségnek egy férfi, aki nem sokkal ezelőtt szabadult ki az egyik ilyen titkos börtönből.



A hírügynökség azt írja: a titkos börtönhálózat rabjai közül többet amerikai tisztek is kikérdeztek, de a Pentagon azt állítja, hogy ők nem vettek részt semmilyen visszaélésben, jogsértésben. Amerikai katonai források szerint a Pentagonban is hallottak arról, hogy állítólag ezekben a börtönökben kínozzák az embereket, vizsgálat is indult, és a katonai vezetők megelégedtek azzal az eredménnyel, hogy amerikai katonák jelenlétében nem történt semmilyen visszaélés. "Mindig a legmagasabb emberi és szakmai elvárásoknak megfelelően járunk el. Semmit nem hagynánk szó nélkül, hiszen kötelesek vagyunk jelenteni az emberi jogok bármilyen megsértését" - reagált az AP által közöltekre Dana White, az amerikai védelmi tárca szóvivője.



Jogi szakértők szerint a gyakorlat ennek ellenére sértheti a kínzásellenes nemzetközi egyezményt, amelynek értelmében társtettességnek számít, ha az amerikai katonák olyan információhoz jutottak hozzá, amelyet úgy szereztek meg, hogy más kínozta a fogva tartottakat.



Az Egyesült Arab Emírségek közleményt jutatott el az amerikai hírügynökséghez, amelyben mindent tagad. "Nincsenek titkos fogva tartó központok, a fogva tartottakat pedig nem kínozzák vallatás közben" - szögezte le az arab ország.



Az Egyesült Arab Emírségek az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségese a térségben, és tagja annak az arab koalíciónak, amely 2015 tavaszán a nemzetközileg elismert jemeni kormány oldalán beavatkozott az Arab-félsziget déli részén elterülő országban dúló polgárháborúba.