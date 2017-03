Kincsvadászatra indult a 14 éves fiú, sokkoló dolgot talált

A pilóta maradványaival együtt talált rá egy második világháborús német Messerschmitt vadászgép roncsaira egy 14 éves fiú Dániában, aki a történelemleckéje miatt indult kincsvadászatra édesapjával a családi birtokon.



"Amikor a fiam, Daniel nemrég azt mondta, hogy a második világháborúról kapott házi feladatot, tréfásan azt mondtam neki, hogy menjen ki és keresse meg azt a gépet, amely annak idején állítólag a közelben zuhant le" - idézte a BBC News Klaus Kristiansent, akinek még a nagyapja mesélt arról, hogy 1944 novemberében egy vadászgép csapódott a földbe a környékükön.



Apa és fia, a 14 éves Daniel Rom Kristiansen fémdetektorral felszerelkezve indult keresésére a család birkelsei birtokán, ám álmukban sem gondolták volna, hogy valóban találnak valamit.



A mezőgazdaságban dolgozó Kristiansen úgy vélte, hogy ha volt is valaha a területen egy roncs, azt már biztosan évekkel ezelőtt elszállították. Egyszer azonban jelezni kezdett a műszer és a páros munkához látott, ám idővel rájöttek, hogy sokkal mélyebbre kell ásniuk.



Kölcsönkérték az egyik szomszéd ásógépét, majd nagyjából 4-6 méteres mélységben elkezdtek előbukkanni a gép maradványai. A felszínre került egy ME 109 Messerschmitt vadászrepülőgép motorja, Luftwaffe-lőszerek és emberi maradványok.



"Első pillantásra nem egy repülőgép volt" - mondta Kristiansen. Hozzátette: "hanem egy nagyjából 2000-2500 darabra szétesett szerkezet. Találtunk egy motort, aztán egyszer csak csontdarabok kerültek elő és a pilóta ruhájának a darabjai".



"Találtunk néhány személyes tárgyat - könyveket, egy teli pénztárcát. Lehetett az egy kis Biblia, vagy a Mein Kampf - mindenestre a zsebében volt egy könyvecske. Nem értünk hozzá, csak betettük egy zsákba. Egy múzeum vette gondjaiba a tárgyakat. Azt hiszem, rengeteg információt rejthetnek azok a dokumentumok" - mondta az apa, aki miután ráeszmélt, hogy valami igazán különlegeset találtak, értesített néhány történészt és a dán hatóságokat.



Kristiansen családja évtizedek óta dolgozik azon a területen, ahol a roncsot találták; ő maga negyven éve lakik ott.



A helyi hatóságok lezárták a területet további vizsgálatok céljából. A gépnél talált lőszert a bombaszakértők gondjaira bízták. A halottkémek megkezdték az emberi maradványok összegyűjtését, remélve, hogy sikerül azonosítaniuk az áldozatot.



"Talán van egy pilóta, akit most fognak végre végső nyughelyére helyezni Németországban" - mondta Kristiansen.