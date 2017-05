Kína száznapos türelmi időt kért Washingtontól, hogy nyomást gyakoroljon Észak-Koreára

Az Aszahi Simbun nevű japán napilap japán és amerikai forrásokra hivatkozó értesülése szerint Kínának ennyi időre lenne szüksége ahhoz, hogy "saját eszközeivel változást érjen el Phenjan politikájában".A kérés Hszi Csin-ping április eleji egyesült államokbeli látogatásán hangzott el, a száznapos türelmi idő pedig júliusban jár le, amikor a G20-csoport hamburgi csúcstalálkozóját tartja, és ahol az amerikai és a kínai vezető ismét találkozhat. Trump a találkozón felhívta kínai vendége figyelmét arra, hogy amerikai adatok szerint Észak-Korea külföldi kereskedelmének 90 százalékát Kínával bonyolítja le. Washington úgy véli, ez lehetőséget teremt Pekingnek arra, hogy hatékonyan befolyásolja Phenjant. Amennyiben Peking nem él ezzel a lehetőséggel, akkor az Egyesült Államok egyoldalúan szankciókat léptet érvénybe az Észak-Koreával együttműködő vezető kínai vállalatok, így a pénzintézetek ellen is. Az újság szerint az amerikaiak megtiltanák, hogy ezek a cégek amerikai bankokkal és vállalatokkal üzleteljenek, ami komoly csapást mérne a kínai gazdaságra.Hszi Csin-ping válaszában száz napot arra, hogy jobb belátásra bírja Phenjant. A japán lap úgy tudja, megállapodtak abban is, hogy "egy újabb, nagyobb (észak-koreai) provokáció esetén" mindketten határozott egyoldalú intézkedéseket tesznek. Az Aszahi információ szerint Kína felvetette annak lehetőségét, hogy korlátozásokat vezet be az Észak-Koreával folytatott pénzátutalásokra, valamint az olajszállításokra.A japán lap szerint Észak-Korea bizonyos mértékű visszafogottságot mutatott azzal, hogy nem hajtotta végre hatodik föld alatti nukleáris robbantását. Phenjan vasárnap viszont újabb sikeres kísérletet hajtott végre egy új, Pukgukszong-2 típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával. Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor személyesen felügyelte a rakéta indítását. Az észak-koreai vezető elégedett volt a teszt eredményével, és utasítást adott a rakétatípus sorozatgyártására az ország hadászati erői számára.