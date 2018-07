Kimentették az első gyerekeket a thaiföldi barlangból

Fotó: MTI

Fotó: MTI

A gyerekek rövid időn belül egymás után bukkantak fel a barlang kijáratánál az őket segítő mentőbúvárok kíséretében. Onnan mentőautóval szállították őket a készenlétben várakozó mentőhelikopterekhez, amelyekkel Csiang Rai város kórházába viszik őket.A 11 és 16 év közötti gyerekekből, illetve 25 éves edzőjükből álló csoport június 23-a óta raboskodik a monszuneső miatt elárasztott barlang fogságában.Bár a mentőakció megindítása sok szempontból kockázatos volt, a mentést vezető Narongszak Oszottanakorn azt mondta: úgy döntöttek, nem várnak tovább, mert az elmúlt napok száraz időjárása miatt sokat apadt a víz szintje, és egy újabb monszuneső jelentősen rontotta volna a csapat kijutási esélyeit. Vasárnap a média munkatársainak a barlang bejáratának közelében felállított táborát kiürítették, és az ott tartózkodó több mint ezer thaiföldi és külföldi újságírót elküldték azzal, hogy a drámai mentőakció fejleményeiről később hivatalos sajtótájékoztatót tartanak.Sikeresen kimentették vasárnap a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt ifjúsági focicsapat első négy tagját - jelentette a helyi média. Két fiú rövid időn belül egymás után bukkant fel a barlang kijáratánál az őket segítő mentőbúvárok kíséretében.A gyerekeket mentőautóval szállították a készenlétben várakozó mentőhelikopterekhez, amelyekkel Csiang Rai város kórházába viszik őket.Két további fiú pedig a merülés után már elérte a barlangnak azt a termét, ahonnan már a saját lábán tud majd kisétálni a felszínre - közölte a thaiföldi védelmi minisztérium.

Korábban írtuk:

"Ma van a nagy nap" - mondta a mentést vezető Narongszak Oszottanakorn. A fiúk készen állnak minden kihívásra, és a kivezető út nagy része úszás nélkül megtehető - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a víz szintje napok óta most a legalacsonyabb, és az időjárás is kedvező.Az elmúlt napok száraz időjárása miatt sokat apadt a víz szintje. A hatóságok nem szeretnék kockáztatni, hogy egy újabb monszuneső romba döntse terveiket, és rontsa a fiúk kijutási esélyeit.A média munkatársainak közelben felállított táborát kiürítették, és az ott tartózkodó több mint ezer thaiföldi és külföldi újságírót elküldték azzal, hogy a fejleményekről később hivatalos sajtótájékoztatót tartanak.A 11 és 16 év közötti gyerekekből, illetve 25 éves edzőjükből álló csoport június 23-a óta raboskodik a monszuneső miatt elárasztott barlang fogságában. Kimentésük veszélyes: egy búvár napokkal korábban életét vesztette a helyenként mennyezetig érő, sötét, zavaros vízben. A profi merülőknek is 5-6 órára van szükségük ahhoz, hogy megtegyék az utat a barlang szájától a csoport tartózkodási helyéig, a fiúk közül többen nem túl jó úszók.