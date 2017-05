Kim Djong Un állhat a globális kibertámadás mögött

Hírszerzési tisztviselők és a biztonsági szakértők szerint Phenjan állhat az egész világon végig söprő számítógépes zsarolóvírus mögött. A feltételezéseket több, egymástól független forrás is alátámasztja - írja a The New York Times-ra hivatkozva az atv.hu

Nem lehet még egyértelműen megállapítani, hogy kinek a műve a WannaCry. Az ilyen eseteket úgy szokás kivizsgálni, hogy különböző egyezési pontokat keresünk ismert hackercsoportok korábbi vírusaival. Vannak arra utaló jelek, hogy a mostani támadás mögött ugyanaz a Lazarus csoport áll, akik korábban Észak-Korea számára hajtottak végre támadást például a Sony ellen

– nyilatkozta Eric Chien, a Symantec kutatója.A Symantec biztonsági szakemberei megtalálták a WannaCry korai verzióit, amelyeket tavaly a Bangladesi Központi Bank, februárban pedig lengyel bankok elleni támadásban használtak. A számítógépes támadások nyomai Észak-Koreába vezetettek.Barack Obama korábbi amerikai elnök 2014 végén hivatalosan is megvádolta a diktatúrát a Sony számítógépeinek tönkretételével a „The Interview" (Az interjú) című vígjáték miatti bosszúból. A filmben a CIA akarta likvidálni az ország vezetőjét, Kim Dzsong Un-t – írják.A ransomware-ben használt számítógépes kód több szembetűnő hasonlóságot mutatott a fent említett három támadás kódjával.A Google és a moszkvai székhelyű Kaspersky számítógép-biztonsági cég kutatói is megerősítették a kódolási hasonlóságokat.Mások szerint az is beszédes, hogy a vírus készítői biztonsági mechanizmust is beépítettek, amivel hatástalanítható a kód. Ez szigorú szervezést, és a művelet minden szintjére kiterjedő tudatos irányítást feltételez, amely szintén egy állami intézmény esetén elképzelhető.