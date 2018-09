Kilőhetik a csíkszentkirályi támadó medvét

A bukaresti környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta annak a medvének a kilövésére vonatkozó kérelmet, amelyik a múlt hét végén súlyosan megsebesített egy férfit Csíkszentkirályon - közölte az MTI-vel Szép Róbert, a Környezetvédelmi Őrség helyettes főfelügyelője.



A bocsos anyamedve az utóbbi két év legsúlyosabb sérüléseit okozva támadt rá múlt pénteken egy 53 éves férfira, aki Csíkszentkirály határától mintegy 800 méterre egy kaszálón a szénát készítette elő bálázásra.



Szép Róbert elmondta, hogy a kilövési engedély az anyaállatra vonatkozik, a bocs visszavadító központba kerül, és amikor olyan korba kerül, hogy el tudja már látni magát, szabadon engedik.



Az MTI kérdésére azt is közölte: a minisztériumba nem érkezett be arra a medvére a kilövési kérelem, amelyik egy héttel ezelőtt Csíkkarcfalván támadt emberre. A környezetvédelmi szakember megjegyezte, a minisztérium általában jóváhagyja az emberre támadó medvék kilövését, de a dokumentációhoz a sérült orvosi papírjait is csatolni kell, és ezeket nem mindig könnyű beszerezni.



A Székelyföldi Hargita megyében - Borboly Csaba önkormányzati elnök keddi bejelentése szerint - 16 embert sebesített meg 2018-ban medve. Múlt héten két férfi került kórházba medvetámadások következtében.



Romániában gyakorivá vált, hogy medvék a településeken keresnek élelmet maguknak, és a lakosságot is veszélyeztetik. A medvék túlszaporodása 2016-tól vált nyilvánvalóvá, amikor a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.



Tavaly a környezetvédelmi minisztérium sürgősségi beavatkozási kvótát fogadott el, amely alapján külön minisztériumi engedéllyel ki lehet lőni vagy áttelepíteni a veszélyes állatokat.



Egy tavalyi becslés szerint Romániában mintegy 6800 medve él, és a medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány, a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)