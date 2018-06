Kijev: Moszkva nem engedi az EBESZ-megfigyelőket az ukrán-orosz határhoz

A kelet-ukrajnai válság tárgyalásos rendezésére létrejött háromoldalú - Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) - képviselőiből álló minszki összekötő csoport azért ült most össze, hogy megpróbáljanak egy újabb tűzszüneti megállapodást elérni.



Az utóbbi napokban kijevi jelentések szerint ismét felerősödtek a harci tevékenységek a frontvonal mentén. Az ukrán Egyesített Erők Műveletének sajtószolgálata szerdán azt jelentette, hogy az elmúlt napban az "orosz megszálló csapatok" 30-szor lőttek célzottan az ukrán katonák állásaira, ebből 11-szer olyan nehéztüzérségi fegyverekkel, amelyek a minszki egyezmények alapján nem lehetnének a fontvonal menti övezetben. A támadások során egy ukrán katona meghalt, kettő megsérült. Egy katona, aki egy hete sebesült meg a harcokban, szerdán a kórházban belehalt sérüléseibe.



A donyecki szakadárok DAN hírügynöksége szintén a harci tevékenységek erősödéséről számolt be.



Jevhen Marcsuk, az összekötő csoport ukrán tagja kijelentette, hogy ha az EBESZ megfigyelői ellenőrizhetnék a megszállás alatt lévő ukrán-orosz határszakaszt, akkor a nemzetközi misszió dokumentálhatna minden egyes esetet, amikor Oroszországból törvényellenesen fegyvereket és lőszereket szállítanak a szakadároknak. Moszkva ugyanakkor váltig tagadja, hogy valóban folyna fegyverszállítás az említett határszakaszon, de nem is egyezik bele abba, hogy az EBESZ-megfigyelők erről meggyőződhessenek.



Marcsuk szavai szerint az orosz fél azzal az indokkal utasította el Ukrajna erre vonatkozó indítványát, hogy a határmegfigyelésnek nincs köze a tűzszünet életbe léptetéséhez.



"Tehát az ő logikájuk szerint az, hogy folyamatosan tömegével szállítanak be Oroszországból nehézfegyvereket és lőszereket a szakadároknak, amelyekkel utána azok rendszeresen az ukrán katonai állásokat lövik, nem áll összefüggésben a tűzszünet kérdésével" - állapította meg Marcsuk.