Kihasználhatják a magyarok szorgalmát Ausztriában - olvasónk története

Egyszer kopp, máskor hopp

Rárivallt a főnök fia

Műszakvégi köszöntés

Érdemes hajtani? címmel a Kisalföld IngáZóna rovatának március 13-i számában jelent meg felhívásunk. Eszerint várjuk az Ausztriában dolgozók tapasztalatait arról, mi a jobb megoldás szerintük: ha osztrák állást szerezve mindent beleadnak a munkába, hogy bizonyítsanak, vagy inkább azt figyeljék meg, a munkatársaik milyen ritmust diktálnak.„Amikor külföldi munkahelyre kerülsz, ne add rögtön a maximumot, mert kihasználnak!" – tanácsolják többen azoknak, akik a határon túlra kezdenek el ingázni. Mások épp azt mondják nekik, hogy az elején legyenek nagyon szorgalmasak, akkor hajtsanak igazán, hogy bizonyítsák, érdemes őket ausztriai munkaadóiknak megtartaniuk. Mi a helyes hozzáállás? Egy-egy cégnél mi válhat be jobban? Valószínűleg mindkét esetre lehetne példákat hozni. Az az olvasónk is tudott, aki elsőként reagált felhívásunkra.„Két különböző helyen dolgoztam két-három hónapot Tirolban. Az egyik olyan, hogy oda bármikor a későbbiekben is visszamennék, ha a családom anyagi biztonsága úgy kívánja. A másikra nem szívesen. Megvan az oka és az tanulságos lehet másoknak is, akik azt tervezik, külföldre mennek dolgozni, ezért részletezem" – kezdte történetét olvasónk és a folytatásból kiderült, hogy az első ausztriai munkahelyén reggel fél nyolctól délig kellett dolgoznia egy szálló konyháján, aztán délután öttől este kilencig. Legalábbis papíron. „Elkövettem azt a hibát az elején, hogy amikor délben végeztem a feladataimmal, megsajnáltam a tulajdonos feleségét, akinek ilyenkor még el kellett mosogatnia a dolgozók ebédje után leszedett tányérokat, evőeszközöket, poharakat. Segítettem neki. Először furcsállta is és megkérdezte, miért teszem. Csak annyit válaszoltam: »van időm«. Volt időm persze, mert a családomtól távol voltam, de azt nem gondoltam, hogy visszaélnek a lelkes hozzáállásommal" – fogalmazott a férfi.„Gondolhattam volna, hogy ezen a helyen nem fognak megbecsülni. Nem fogják megbecsülni az ilyen előzékenységet. Gondolhattam volna abból, hogy a főnök fia többször is rám rivallt az elején, hogy gyorsabban rámoljam a holmikat. Egyszer még azt is kiabálta, hogy ne a szótárt forgassam, hanem a kezem járjon, pedig csak egy német szót akartam megnézni, amit többször emlegetett az egyik szakács és én nem ismertem. Annak ellenére így bántak velem, hogy egy-két hét után láthatták, tudok dolgozni, becsületesen végzem el a feladatomat" – állítja olvasónk, akinek ezen a munkahelyén egyre többször olyan feladatokat is adtak, amiket csak túlórázva tudott teljesíteni. A végén már napi nyolc és fél óra helyett tíz-tizenegy órákat dolgozott, mert a falu végén lévő szeméttelepre is őt küldték el hetente kétszer az éttermi hulladékkal. Amikor viszont meg merte kérdezni udvariasan, mi lesz a túlórák kifizetésével, csak odavetették: „Te mondtad, hogy van időd!".A második ausztriai munkahelyén viszont ezzel épp ellentétes tapasztalatokat szerzett, mert ott egészen más volt az alkalmazottakhoz való hozzáállás. Nemcsak korrekt, hanem kimondottan kedves és szeretetteljes is. „Ha már húsz percet ráhúztam a műszakomra, rám szóltak, hogy ez már nem az én dolgom, nem kell túlóráznom. Ebből pedig az szűrhető le, hogy jó helyet kell kifogni. Az, hogy nekem mennyire jól sikerült ez, az is mutatja, hogy kellemes meglepetéssel is kedveskedtek nekem. A szezon vége felé az egyik munkanapon volt a születésnapom. Ekkor a műszak végén, este kilenckor jött a főnök, a családtagjai, még a gyerekei barátai is meg a kollégák és csokival felköszöntöttek. Ezen nagyon csodálkoztam, meg is hatódtam, ugyanis csak a papírjaimból tudhatták, mikor van a születésnapom" – idézte fel a történteket olvasónk, aki arra bátorítja a külföldön dolgozókat, hogy ha nem jó helyre kerültek, ha érzik, hogy visszaélnek a helyzetükkel a munkaadóik, akkor keressenek másik állást. Olyat, ahol normálisan bánnak a munkavállalókkal.