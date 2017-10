A több mint egy kilogrammos veszélyeztetett állatfajokat a vadászat és a halászat fenyegeti leginkább - ezt is megtudjuk egy legújabb kutatásból. Mint ahogy azt is, hogy vannak olyan ízelt lábú fajok, amelyeket úgy pusztít ki az emberi tevékenység, hogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán léteztek.