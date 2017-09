Kiderült, mitől halt meg az Észak-Koreából kómában hazaszállított amerikai férfi

Forrás: bbc.com

Agyi oxigénhiány és pangó vérellátás miatt halt meg az Észak-Koreából kómában még júniusban hazaszállított amerikai férfi - áll a szerdán közzétett halottkémi jelentésben.A szakértők arra jutottak, hogy a vér- és oxigénhiányt ismeretlen sérülés okozta, amely azonban több mint egy évvel a férfi, Otto Warmbier halála előtt történt."Nem tudjuk, mi lehetett, és feltehetően már sohasem derül ki" - mondta a halottkém.Warmbier 22 évesen halt meg. 2016 januárjában turistaként Észak-Koreában járt, ahol el akart lopni egy propagandaplakátot phenjani szállodája egyik lezárt folyosójáról. Ezért letartóztatták és 15 év kényszermunkára ítélték. 2016 nyarának elején azonban kómába esett, idén június 15-én hazaszállították Észak-Koreából, pár nap múlva pedig meghalt.Felmerült a gyanú, hogy a férfit megkínozták, Phenjan azonban ezt váltig tagadja. "Észak-Korea orvosi ellátásban részesítette Warmbier-t, dacára annak, hogy ellenségesen lépett fel az ország ellen, a kínzás vádja pedig egyike az Észak-Korea elleni alaptalan rágalmaknak" - idézte az észak-koreai külügyi szóvivőt a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.Később maga a külügyminiszter is megszólalt az eset kapcsán. Ri Jong Ho csütörtökön "vén hülyének" nevezte Donald Trump amerikai elnököt, aki keddi Twitter-üzenetében azt írta, hogy az amerikai egyetemistát "minden képzeletet felülmúlóan" megkínozták Észak-Koreában."Trump és klikkje ismét felhasználja Otto Warmbier halálát, hogy propagandát folytassanak Észak-Korea ellen" - mondta az észak-koreai külügyi tárca vezetője.Warmbier halálát Phenjan azzal magyarázta, hogy botulizmust kapott, majd altatót adtak be neki. Az amerikai orvosok azonban nem találták nyomát a botulizmus méreganyagának a férfi szervezetében.Korábban írtuk:Sokkoló részleteket osztottak meg Otto Warmbier szülei az egyetemista hazaszállítása utáni állapotáról.Fred és Cindy Warmbier a Fox and Friendsnek adott interjúban elmondták, fiukat "rendszeresen kínozták" az észak-koreai "terroristák".Az amerikai egyetemistát még 2016-ban zárták börtönbe egy plakát ellopásáért az észak-korai fővárosban, Phenjanban. Orvosi okokból idén júniusban hazaengedték , de hazaszállítása után súlyosan megbetegedett, és néhány nappal később elhunyt Észak-Korea folyamatosan tagadta, hogy bántalmazták volna az egyetemistát. Azt állították, hogy a börtönben töltött idő alatt kapott húsmérgezést, de az amerikai orvosok nem találták ennek nyomait a fiatal férfi szervezetében.A szülők először szólaltak meg fiuk halála után, úgy éreztek, "itt az idő, hogy felfedjék az igazságot Otto állapotáról". Az amerikai orvosok korábban már közölték, hogy Otto éber kómában feküdt.A fiatal férfi édesapja elmondta, mikor meglátták fiukat, Ottonak heves rángatózásai voltak, ami miatt ordító, nem emberi hangokat hallatott.

Az édesapa elmondása szerint, Otto feje le volt borotválva, teljesen vak és süket volt, a karjai és a lábai "teljesen eldeformálódtak" és volt egy hatalmas seb a lábán. Úgy nézett ki, mint ha valaki fogóval rendezte volna át az alsó fogsorát."Ottót rendszeresen kínozta Kim rezsimje. Nem baleset történt" - mondta az apuka.Az édesanya szerint azért engedték haza Ottót, hogy ne észak-koreai földön haljon meg. A család - arra hivatkozva, hogy Otto így is eleget szenvedett már - megtagadta a boncolást.Ugyanakkor egy helyi amerikai újság megkérdőjelezte a szülők állításait. A Cincinnati Enquirer állítása szerint megszerezték a test külső vizsgálatán alapuló halottkémjelentés másolatát, amely szerint apró hegek voltak Otto testén, de nem volt kínzásra utaló jel.A cikkben idézték is a Hamilton megyei halottkém jelentését, amely szerint Otto Warmbier fogai "természetes és jó állapotban voltak", és valószínűsíthető, hogy az oxigénhiányból eredő agykárosodás miatt halt meg.