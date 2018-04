Kiderült, miért zuhant le a Chapecoense futballcsapat repülője 2016-ban

Üzemanyaghiány miatt zuhant le 2016 novemberében a Lamia bolíviai légitársaság utasszállító repülője Kolumbiában, fedélzetén 77 emberrel, köztük a Chapecoense brazil labdarúgócsapat játékosaival - állapította meg pénteken nyilvánosságra hozott végleges jelentésében a 71 halálos áldozattal járó szerencsétlenség okait vizsgáló kolumbiai légügyi hatóság.



A repülőgépben 9300 kilogramm üzemanyag volt, Santa Cruzban további 1636 kilogramm benzinnel töltötték fel. Ez a mennyiség (10936 kilogramm) azonban nem volt elegendő a bolíviai Santa Cruz és a kolumbiai Rionegro közötti útra, amihez legalább 11603 kilogramm üzemanyagra lett volna szükség - mondta Miguel Camacho ezredes, a polgári repüléssel foglalkozó kolumbiai különleges igazgatási egység (Aerocivil) balesetvizsgálati csoportjának vezetője a jelentés ismertetésekor.



A Lamia gépe 77 emberrel a fedélzetén zuhant le 2016. november 28-án Kolumbia északnyugati részén, Medellín közelében. A szerencsétlenséget mindössze a hatan élték túl.



A gépen utazott a Chapecoense brazil labdarúgócsapat is, amely az Atlético Nacional kolumbiai labdarúgócsapattal játszott volna a Copa Sudamericana (Dél-amerikai Kupa) medellíni döntőjében.



A kolumbiai, brazil és bolíviai mellett amerikai és brit szakértőket és intézményeket is bevonó vizsgálat eredményei szerint a légitársaság és a személyzet tudatában volt annak, hogy nem elegendő az üzemanyag, mégis úgy döntöttek, hogy nem hajtanak végre kényszerleszállást. Az nem derült ki a beszámolóból, hogy ennek mi lehetett az oka.



A jelentés másik következtetése szerint a Lamia szervezési problémákkal, "bonyolult pénzügyi helyzettel", és nehézségekkel küzdött a repülésbiztonság kezelésében. Bár a légitársaság írásban rögzítette az üzemanyag-politikára vonatkozó kötelezettségeit, nem tartotta be őket - közölte Camacho.