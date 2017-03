Kiderült, mi okozta George Michael halálát

Szívbetegség okozta az 53 éves korában karácsonykor elhunyt angol popvilágsztár, George Michael halálát a kedden Londonban közzétett végleges halottkémi vizsgálati jelentés szerint.



George Michaelt karácsony első napján, az angliai Oxfordshire megyében lévő otthonában érte a halál.



Menedzsere, Michael Lippman akkori közlése szerint az énekes halálát hirtelen szívmegállás okozta, de a hatóságok hivatalosan annak idején ezt még nem erősítették meg.



A kedden ismertetett részletes vizsgálati jelentés szerint George Michael halálának elsődleges oka elégtelen szívműködéshez vezető kitágulásos szívizom-elfajulás - dilatatív kardiomiopátia - volt, amelyhez egyéb szív- és májfunkciózavarok is járultak.



A halottkémi vizsgálat eredményeit összefoglaló jelentés szerint mivel a haláleset természetes okokból következett be, a hivatalos vizsgálat lezárult, és nincs szükség semmiféle további vizsgálódásra az ügyben.



A jelentés szerint ennek megfelelően nem lesz semmilyen újabb hivatalos tájékoztatás sem George Michael halálával kapcsolatban.



A halálesetet vizsgáló rendőrhatóság már első, december végi közleményében hangsúlyozta, hogy idegenkezűség gyanúja nem merülhet fel.



George Michael az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeleyvel alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott. Csaknem négy évtizedet átívelő pályafutása alatt több mint 100 millió albuma fogyott, hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át.