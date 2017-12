Kiderült, mi okozhatta a borzalmas vasúti szerencsétlenséget, amiben többen meghaltak - fotók, videó

- A vonat Seattle-ből tartott az Oregon állambeli Portlandbe egy teljesen új, aznap először használt pályán, amelyet azért építettek meg egy régi pályával nagyjából párhuzamosan, hogy tehermentesítsék annak forgalmát, és rövidebb legyen a menetidő.A vonaton körülbelül nyolcvanan utaztak. A szerelvény 14 kocsijából 13 siklott ki. A személyzettel és az autópályán szerencsétlenül járt autósokkal együtt több mint száz ember sérült meg, több mint hetven sérültet kórházba kellett szállítani, közülük tíznek súlyos az állapota.- Legkevesebb három ember meghalt a Washington államban található DuPont városánál, az Egyesült Államokban, ahol kisiklott egy vasúti szerelvény és a kocsik az útra zuhantak - erősítették meg a helyi hatóságok.Larry Creekmore, a helyi tűzoltók parancsnoka arról is beszámolt, hogy több mint 100 embert kellett ellátni a baleset miatt.Korábban az AP amerikai hírügynökségnek név nélkül nyilatkozó források hat halálos áldozatról számoltak be, és a hírügynökség azt írja: nem tudni, mi az oka az eltérésnek a hivatalosan megerősített és a korábban kiszivárgott számok között.A nyilvánosságra hozott adatokból az derült ki, hogy a vonat az utolsó mért ponton, 400 méterrel a baleset előtt óránkénti 130 kilométeres sebességgel haladt, az autópálya fölötti íven viszont a legnagyobb megengedett sebesség alig 50 kilométer óránként.Az Amtrak vasúttársaság szerelvénye a DuPont melletti autópálya egyik aznap használatba vett felüljáróján siklott ki - jelentette az amerikai média hétfőn. Értesülések szerint a 14 vagonból 13 siklott ki, a szerencsétlenség következtében pedig a felüljáró alatti autópályán két nyerges vontató és öt személygépkocsi is balesetet szenvedett.Az Amtrak közlése szerint a vonaton legalább 78 utas és öttagú személyzet tartózkodott.

Korábban írtuk:

Az AP amerikai hírügynökség értesülései szerint legalább hat halottja van. A hatóságok tájékoztatása szerint 97 embert szállítottak kórházba.

Egészségügyi tisztségviselők legalább két, kritikus állapotban lévő sérültről tudnak, s 11 olyan emberről, aki komoly sérülést szenvedett a balesetben. Az Amtrak közlése szerint a vonaton legalább 78 utas és öttagú személyzet tartózkodott.Értesülések szerint a 14 vagonból 13 siklott ki, a szerencsétlenség következtében pedig a felüljáró alatti autópályán két nyerges vontató és öt személygépkocsi is balesetet szenvedett.Később jelentették, hogy a kisiklott vagonok az autópályán közlekedő több gépjárműre is rázuhantak, több autós megsérült, de köztük nincsenek halálos áldozatok.Az egyik utas, Chris Karnes, aki a mozdonyhoz közelebbi egyik vagonban utazott, elmondta, hogy a szerencsésebb utasok kénytelenek voltak kirugdosni a vonatablakokat, mert a vészkijáratok nem működtek.

Korábban írtuk:

Kisiklott egy személyszállító vonat az Egyesült Államokban helyi idő szerint hétfő reggel. Az ország észak-nyugati részén, Washington államban történt szerencsétlenségnek halottjai és sérültjei is vannak.

Az Amtrak szerelvénye a DuPont város melletti autópálya egyik felüljáróján siklott ki - jelentette az amerikai média hétfőn.Az illetékes seriff hivatala megerősítette, hogy a balesetnek halottjai és sérültjei is vannak, de számokat nem közölt.Az interneten elérhető képeken az látható, hogy a vonat hátsó vagonjai közül legalább kettő lecsúszott az Interstate 5 megjelölésű autópálya fölötti hídról, elzárva az utat a közlekedő gépjárművek előtt.A vonat a Tacoma és Olympia városok közötti vadonatúj, hétfőn használatba vett vasútvonalon haladt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget.