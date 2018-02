Kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a németek

Az Allensbach kutatóintézet felmérésében kimutatták, hogy a németek kevésbé félnek 2018 elején, mint egy évvel korábban.



Az aggodalmat okozó tényezők listáján továbbra is a terrorveszély áll az első helyen, de a tavalyi 45 százalékról 35 százalékra csökkent mindazok aránya, akik attól tartanak, hogy terrortámadás áldozatai lesznek.



A második helyen az erőszakos bűncselekmények állnak, a tavalyi 33 százalék után 28 százalék fél attól, hogy erőszak éri. A harmadik helyen a betörés és a lopás áll, az egy évvel korábbi 27 százalék után 20 százalékos aránnyal.



A jövőt illetően a legtöbben az időskori szegénységtől és a természeti katasztrófáktól tartanak, ez a németek 77 százalékára, illetve 47 százalékára jellemző.



Az országot kívülről fenyegető veszélyek rangsorát továbbra is az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezeti. Annak ellenére, hogy a dzsihadista szervezet veszít befolyásából a Közel-Keleten, a németek 74 százaléka aggódik tevékenységük miatt. A második helyen az észak-koreai válság áll, a németek 48 százaléka tart attól, hogy a válság veszélybe sodorhatja hazájukat.



A világ békéjét fenyegető tényezők között is Észak-Korea áll az első helyen, 73 százalékkal. A második helyen az Egyesült Államok áll: a németek 40 százaléka érzi úgy, hogy onnan fenyegeti a legnagyobb veszély a nemzetközi közösséget.



Az Egyesült Államok megelőzi Iránt, Törökországot, Szíriát, Oroszországot és Izraelt.



A németek Amerikához fűződő ellentmondásos viszonyát mutatja, hogy 41 százalékuk éppen az Egyesült Államokat nevezte Németország legfontosabb katonai szövetségesének. Utána Franciaország következik, 37 százalékkal. Más ország nincs, amelyet a németek számottevő része fontos katonai szövetségesnek tekintene.



Az Egyesült Államok megítélésében eltérés mutatkozik az ország keleti és nyugati része között. Míg a keleti tartományokban, a volt NDK területén nagyjából minden második ember úgy érzi, hogy Washington jelentheti a legnagyobb fenyegetést a következő években, a nyugati tartományokban 38 százalék ez az arány.



A felmérést január első felében végezték 1200 ember megkérdezésével. Az adatok a 16 éven felüli lakosságra nézve reprezentatívak.