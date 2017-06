Ki hagyott el egy tonna marihuánát? Ott volt a Mekong partján

Ezer kiló gazdátlan marihuánára bukkantak a thaiföldi hatóságok a Mekong folyó partján, a laoszi határ közelében - közölte hétfőn a thaiföldi határőrség.



A hatóságok elmondták, hogy falubeliek értesítették a rendőrséget, hogy gyanús csomagok hevernek a folyó parton. A csomagokat felbontva a rendőrök marihuánát találtak. A rendőrség arról számolt be, hogy a 25 csomag teljesen gazdátlan volt.



A Mekong közkedvelt útvonal a drogcsempészek körében. A folyó Mianmart, Laoszt, Thaiföldet és Kambodzsát is érinti. Thaiföldre jellemzően Laoszból csempészik be a drogot a bűnözők.



A múlt héten 840 kiló marihuiánát foglaltak le folyami járőrök egy hajón a Mekongon. Igaz, az a szállítmány nem volt gazdátlan; a hajó kapitányát is őrizetbe vették.