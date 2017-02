Kevesebb pénzből húzná fel a mexikói falat Donald Trump

"Egyelőre még nem ástam bele magam a tervekbe vagy a tárgyalásokba" - vallotta be az elnök. "De ha megteszem, jelentősen csökkenni fognak a költségek, ahogy az F-35 vadászrepülőknél vagy az Air Force One programnál is történt!" - írta Trump a Twitteren.



Az amerikai elnök úgy véli, hogy üzleti érzékének köszönhető a kedvezmény, amelyet a Lockheed Martin adott a védelmi minisztériumnak az F-35-ösök beszerzésekor, vagy a Boeing az új elnöki repülőgép megépítésénél.



Szakértők szerint az Egyesült Államok 3200 kilométer hosszú déli határán építendő fal költségei jóval meghaladhatják a 20 milliárd dollárt (csaknem 6 ezer milliárd forintot). A belbiztonsági minisztérium egy friss tanulmánya szerint a fal 21,6 milliárd dollárba (6480 milliárd forintba) kerülhet, míg a neves műszaki egyetem, a Massachusetts Institute of Technology szaklapja októberben 40 milliárd dollárra (12 ezer milliárd forintra) tette a költségeket. Az elnökválasztási kampány során Trump 8 és 12 milliárd dollár (nagyjából 2400 és 3600 milliárd forint) közé becsülte a fal megépítésének költségeit.



Trump január 25-én írta alá a mexikói határfal megépítésére vonatkozó elnöki rendeletet. Az amerikai elnök többször jelezte: Mexikóval fizettetné ki a fal árát. Az Egyesült Államok déli szomszédja határozottan tiltakozott Trump szándéka ellen.