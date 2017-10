Kevesebb menedékkérőre számít Svédország

A svéd Bevándorlási Hivatal szerdán csökkentette a Svédországban idén menedéket kérők várható számára vonatkozó becslését.



A hivatal júliusban még 25 ezerre számított, most viszont 23 ezer 500-ra. A várható menedékkérelmek csökkentésének oka, hogy más európai országok - köztük Dánia, Németország és Ausztria - is a szigorítottak a területükre igyekvők ellenőrzésén.



Tavaly csaknem 29 ezer menedékkérelmet regisztráltak Svédországban, 2015-ben viszont még rekordszámút: 163 ezret.



2018-at illetően is mérsékelte a svéd Bevándorlási Hivatal becslését: 24 ezer menedékkérőre számít. Júliusban még 27 ezerre becsülte számukat.