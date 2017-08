Kétszer robbant a Houstonhoz közeli vegyi üzem - mérgező anyagok szivárognak

Rendkívül veszélyes a texasi Houston közelében lévő vegyi üzemben történt robbanás - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján az amerikai szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA)tisztségviselője.A Harvey trópusi vihar által sújtott Texas amerikai szövetségi államban található Arkema vegyi üzemben két robbanás is történt - közölte helyi idő szerint reggel a vállalat. Az illetékes hatóságok bejelentették, hogy lezárják a keleti partot ellátó olajvezetéket.Az Arkema vegyi üzemben történt robbanást a szivárgó mérgező anyagok miatt minősítették rendkívül veszélyesnek. Bár a Houstontól mintegy 50 kilométernyire északkeletre lévő Crosbyban lévő üzem környékét már kedden két és fél kilométeres körzetben kiürítették, néhány rendőrt és segélymunkást kórházba kellett szállítani a mérges gázok belélegzése után. A FEMA sajtótájékoztatóján részt vett az Arkema képviselője is, aki szerint az áradás és a tűz nyomán kiszabaduló vegyi anyagok nem halálosak.A Harvey trópusi vihar halálos áldozatainak száma Texasban csütörtökön 35-re emelkedett, de várhatóan tovább nő majd, miközben nagy erőkkel folyik az eltűntek utáni kutatás. Az államban eddig 32 ezer helybélit lakost sikerült biztonságos menedékhelyre szállítani. A viharzóna lassan mozog keleti irányban, az erős esőzések Texas keleti vidékeit és a szomszédos Louisianát sújtják. A vihar ereje mindazonáltal csökkent. Csütörtökön és pénteken már várhatóan a Mississippi völgyében pusztít majd, s meteorológusok előrejelzései szerint várhatóan Kentucky felé fordul.Csütörtökön az amerikai hadsereg tízezer katonája érkezett a térségbe a mentési munkálatok segítésére. Sylvester Turner, Houston polgármestere bejelentette: feloldják az esti kijárási tilalmat. A polgármester egyúttal köszönetet mondott a lakosok megértéséért és türelméért. Miközben Houstonban lassanként kezdik felmérni a károkat, Kelet-Texasban szakadatlanul esik, Beaumontban és Port Arthurban tönkrementek a vízvezetékek, nincs ivóvíz, a FEMA és a Vöröskereszt palackos vizet oszt. Veszély fenyegeti az Egyesült Államok keleti partvidékét üzemanyaggal ellátó, a Mexikói-öböltől induló Colonial olajvezetéket is, a működtető vállalat jelezte, a vezetéket lezárják. A keleti parti olajfinomítók lassan szintén leállni kényszerülnek. A másik nagy olajvezetéket, a Houston és az oklahomai Tulsa közötti Explorert már lezárták, a Mexikói-öbölben lévő finomítók egyharmada már nem működik.A szövetségi kormány felszabadította a stratégiai olajtartalékot. Rick Perry energetikai miniszter csütörtökön bejelentette, hogy egyelőre 500 ezer hordó nyersolajat lehet felhasználni e tartalékból.Két robbanás történt a Harvey trópusi vihar által sújtott Texas amerikai szövetségi államban található Arkema vegyi üzemben - közölte csütörtökön a vállalat.A Crosby városban működő üzem felett hatalmas fekete füstfelhő jelent meg a robbanások után helyi idő szerint a hajnali órákban. A Harris megyei seriff közlése szerint tíz ember kórházba került, miután belélegezte a robbanás nyomán keletkezett füstöt, köztük a seriff helyettese.Még további detonációkra is számítanak, mert a termékeket több különböző helyszínen tárolják a víz alá került üzemben. Az Arkema vállalat arra kérte a környékről evakuált lakókat, hogy ne térjenek vissza otthonukba, amíg a katasztrófavédelmi hatóságok nem engedélyezik azt.A dolgozókat és a környéken élőket három kilométeres körzetben kimenekítették.A párizsi székhelyű vállalat korábban jelezte: azzal számolnak, hogy a Houston közelében fekvő üzemben rövid időn belül tűzvész vagy robbanás várható, a szakemberek ezt nem is tudják megakadályozni. A szerves peroxidokat gyártó üzemet ugyanis a Harvey hurrikán pusztítása során teljesen elöntötte az esővíz. A gyár területén csaknem kétméteres a víz, és nincs áram, emiatt nem tudják a megfelelő hőmérsékletre lehűteni a vegyi anyagokat.Az Arkema közleményében kiemelte: a szerves peroxidok különösen gyúlékony anyagok. A hatóságokkal egyetértésben arra jutottak, hogy tűzvész esetén a legokosabb dolog megvárni, amíg a lángok maguktól kialszanak. A vállalat arra is figyelmeztetett, hogy a szerves peroxidok égése során sűrű fekete füst keletkezik, amelyet kellemetlen belélegezni, illetve szem- és bőrirritációt is okozhat.

A Harvey hurrikán heves esőzései miatt a Crosbyban található Arkema erőmű hűtőrendszere hamarosan felmondja a szolgálatot, így nem tudnak tovább hűteni néhány kémiai anyagot - írja a BBC. A cég úgy fogalmazott, nem volt lehetőségük arra, hogy megakadályozzanak egy robbanást.



Eddig legalább 33 ember vesztette életét az özönvíz miatt. Az előrejelzések szerint további esőzésekre lehet számítani Texas keleti részén és Louisiana nyugati részén. Az USA energiaellátói megsérültek, az olajcégek lekapcsolták a finomítókat Houston környékén.



A tűzoltók ajtóról ajtóra kutatják át túlélők után keresve Houston kritikusan elárasztott területeit.