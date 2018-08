Kétszáz kilogrammnyi hajat és parókát raboltak fegyveresek egy parókakészítőtől

Több mint 20 ezer dollár (5,5 millió forint) értékű emberi hajat vittek el rablók egy parókakészítő műhelyéből Új-Delhiben.



A rendőrség közlése szerint múlt pénteken három, magát vásárlónak kiadó férfi tért be az apró műhelybe, majd egyikük fegyvert rántott. Fél órával később a trió csaknem 200 kilogrammnyi parókával és feldolgozatlan hajjal menekült el a helyszínről.



"Az emberek azt hiszik, hogy a paróka olcsó dolog, de valójában egy vagyonba kerül elkészíteni" - nyilatkozta a The Indian Express című lapnak Dzsahangir Husszein, akinek óriási adósság szakadt a nyakába műhelyének kirablása miatt.



A parókakészítő elmondta: több mint 17 ezer dollárt kért kölcsön a múlt hónapban, hogy hajat vegyen dél-indiai nagykereskedőktől.



"Életet lehelünk az élettelen hajba" - tette hozzá Husszein, büszkén megjegyezve, hogy általa készített parókák akár egy évtizedig is kitartanak, ha megfelelően ápolják őket.



A haj óriási üzlet Indiában, évente több mint 300 millió dollár bevételt jelent a világ különböző tájaira exportált parókák és hajhosszabbításhoz használt tincsek révén.



A felhasznált haj nagy részét a dél-indiai hindu templomokból gyűjtik össze, ahol a hívők kopaszra borotválják a fejüket egyfajta vallási áldozatként. A gyakorlatról leginkább híres templomból, amely Tirupatiban található, évente több száz tonnányi hajat gyűjtenek be, amelyet aztán több millió dollárért árvereznek el.