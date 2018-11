Kétmilliárd forintért keltek el Neil Armstrong emléktárgyai

Több mint 7,5 millió dollárt (kétmilliárd forintot) hozott a Neil Armstrong amerikai űrhajós, az elsőként Holdra szálló ember emléktárgyaiból, köztük az 1969-es Holdra szállás személyes emlékeiből rendezett aukciósorozat első része - közölte a dallasi székhelyű Heritage Auctions aukciósház.



A legtöbbet, 468 500 dollárt (132 millió forint) azért a fém azonosítóért ("névkártya") fizették, amelyet Armstrong viselt, amikor az Eagle holdkomppal leereszkedett a Holdra az Apollo 11 űrhajóról. Darabonként 275 ezer dollárért kelt el egy 1903-ban épült, Wright Flyer típusú repülőgép szárnyának és propellerének egy-egy darabja, amelyeket az asztronauta magával vitt a Holdra.



110 ezer dollárt hozott az Armstrong családnak az az űrhajósruha, amelyet Neil Armstrong 1966-ban a Gemini 8 fedélzetén viselt, az első olyan misszió során, amikor összekapcsoltak a kozmoszban két űrjárművet. Az Apollo-11 1969. július 16-án indult útnak Neil Armstrong parancsnokkal, Michael Collins és Edwin Aldrin űrhajósokkal a fedélzetén.



A parancsnoki kabin, a műszaki egység és a holdkomp egy száz méternél is magasabb hordozórakéta orrában kapott helyet. Az űrhajó július 19-én pályára állt a Hold körül, Armstrong és Aldrin másnap a Eagle (Sas) névre keresztelt holdkomppal megkezdte a Holdra szállást. A Sas 1969. július 20-án szállt le. Neil Armstrong volt az első ember, aki idegen égitest felszínére lépett.



"Kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek" - hangzottak el akkor az űrhajós mára legendássá vált szavai. Armstrong 2012-ben, 82 éves korában halt meg Ohióban. Két fia emléktárgyak hatalmas gyűjteményét örökölte. Nemcsak gondosan őrizték a tárgyakat, de kutatták az eredetüket és szakszerű segítséggel dokumentálták is őket.



Az aukció is az ő ötletük volt. A további árverések 2019 májusában és novemberében lesznek.