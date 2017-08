Két tanácsadó testületet is feloszlatott Trump

Donald Trump amerikai elnök szerdán feloszlatott két tanácsadói testületet is, ahonnan egymás után távoztak a gazdasági vezetők, helytelenítve az elnöknek a Charlottesville-i erőszakra adott ellentmondásos nyilatkozatait.



Az elnök az Amerikai Ipari Tanács és a Stratégiai és Politikai Fórum tanácsadó testületek feloszlatását jelentette be. Twitter-bejegyzésében azzal indokolta döntését, hogy inkább beszünteti a testületek munkáját, sem mint a gazdasági szakemberek "nagy nyomásgyakorlásnak" legyenek kitéve.



A The New York Times című lap értesülései szerint az elnöki döntés azt követően született meg, hogy a Blackstone-csoport vezérigazgatója, Stephen Schwarzman - aki egyébként Trump személyes barátja - telekonferenciát szervezett a Stratégiai és Politikai Fórum elnöki tanácsadó testület tagjai számára. A téma az volt: hogyan reagáljanak az elnöknek a Charlottesville-i események után tett nyilatkozataira. A megbeszélésről kiszivárgott információk szerint a mintegy egytucatnyi gazdasági vezetővel folytatott egyeztetések után az a döntés született, hogy a tagok testületileg kivonulnak a tanácsadó szervezetből. Ebben a tanácsadói bizottságban a többi között az IBM, a Clevelandi Klina, vagy egy bostoni pénzügyi cég vezetői vettek részt.



Mielőtt azonban Donald Trump nyilvánosságra hozta döntését, a másik elnöki tanácsadó testületből, az Ipari Tanácsból is újabb két tag jelentette be kilépését.



Valamennyi kilépő az elnöknek a Charlottesville-i erőszakra adott ellentmondásos válaszaira hivatkozott távozása okaként.



A Stratégiai és Politikai Fórum a telekonferencia után kiadott közleményében leszögezte: "Miként azt tagjaink elmúlt napokban egyénileg is kinyilvánították, türelmetlenségnek, rasszizmusnak és erőszaknak abszolút nincs helye ebben az országban, ezek az amerikai alapértékek meggyalázását jelentik".



Szerdán délután egy - a The Wall Street Journal című laphoz is eljutott - belső körlevélben Jamie Dimon, a J.P.Morgan Chase bankház vezérigazgatója is közölte: "mélységesen" nem ért egyet az elnök Charlottesville-re adott válaszaival. "A rasszizmus, az intolerancia és az erőszak mindig helytelen... Kétértelmű beszédnek nincs helye ezen a téren" - szögezte le Dimon.