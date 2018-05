Két rendőrt és egy civilt agyonlőtt egy férfi a belgiumi Liege központjában - Videó

Terrorcselekmény miatt indít nyomozást a belga szövetségi ügyészség a kedd délelőtti liege-i lövöldözés ügyében, amelynek során egy férfi két rendőrrel és egy civillel végzett, mielőtt agyonlőtték."Vannak a történteknek olyan elemei, amelyek terrorcselekményre utalnak" - nyilatkozott Eric Van Der Sypt, a vádhatóság szóvivője.A hatóságok legfrissebb tájékoztatása szerint a férfi hátulról késsel rátámadt két járőrre az ország keleti részében fekvő Liege központjában, elvette egyikük pisztolyát, majd agyonlőtte őket, valamint egy civilt is, aki a közelben ült az autójában.A merénylő ezután egy közeli iskolához menekült, ahol túszul ejtett egy takarítónőt.A különleges egységek tagjai végül agyonlőtték a támadót, aki eközben két rendőrt megsebesített - közölte Philippe Dulieu, a liege-i ügyészség szóvivője.A környező utcákat kiürítették, az iskola diákjait is biztonságba helyezték. A helyi média tudósításai szerint több tucatnyi rendőrautó van a helyszínen, és Willy Demeyer polgármester is megérkezett.Catherine Collignon városi ügyészségi szóvivő elmondta, hogy a támadó indítéka egyelőre ismeretlen. A La Libre Belgique című újság mindazonáltal arról számolt be korábban névtelen rendőrségi forrásokra hivatkozva, hogy a férfi azt kiáltotta, hogy "Allahu Akbar!" (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték. Ezt még nem erősítették meg.Jan Jambon belga belügyminiszter részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak a Twitteren, és rámutatott, mindent megtesznek a történtek pontos felderítése érdekében.A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) közölte: nem emelik meg az országos terrorkészültség szintjét, amely a négyes fokozatú skálán továbbra is kettes szintű marad.Fülöp belga király, Charles Michel kormányfő, illetve Koen Geens igazságügyi és Jan Jambon belügyminiszter a nap folyamán felkeresi a támadás helyszínét Liege-ben.

