Két pokolgépes merénylet volt Szomália fővárosában, 13-an szörnyethaltak

Legalább 13-an szörnyethaltak és több mint 16-an megsérültek szombat délután Mogadishuban, Szomália fővárosában, amikor egy feltételezett öngyilkos merénylő gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantott egy politikusok és kormányzati tisztségviselők által is látogatott szálloda előtt. Percekkel később újabb autóbombás merényletet követtek el a parlament korábbi épületénél, amelyben katonák tartózkodtak - közölték rendőrségi források.



Mohamed Husszein százados, rendőrségi szóvivő közölte, hogy fegyverropogás hallatszik a Nasa-Hablod hotel belsejéből. Az áldozatok között van egy rendőrezredes és egy volt parlamenti képviselő is - mondta.



A hotel az elnöki palota közelében van, és a mogadishui elit kedvelt találkozóhelye.



Az al-Shabaab szomáliai iszlamista terrorszervezet gyorsan jelentkezett a kettős merénylet elkövetőjeként, és közölte, hogy fegyveresei a szálloda belsejében harcolnak.



Október 14-én két autóbombás merényletben több mint 350 ember veszítette életét a szomáliai fővárosban. Ilyen súlyos terrorcselekményt még soha nem követtek el az Afrika szarvának is nevezett térségben. Egyetlen szervezet sem jelentkezett a súlyos merényletek elkövetőjeként, de a hatóságok szerint az al-Shabaab áll a támadás mögött. Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges iszlamista szervezet évek óta küzd azért, hogy Szomáliát a saría (iszlám törvénykezés) radikális értelmezésén alapuló állammá alakítsa át. Feltételezések szerint a terrorszervezet azért nem vállalta a felelősséget a súlyos kettős merényletért, mert attól tartott, hogy még inkább magára haragítja a lakosságot.



A két héttel ezelőtti merénylet óta Mohamed Abdullahi Mohamed elnök több térségbeli országot felkeresett, hogy nagyobb támogatást szerezzen a radikális szervezet elleni küzdelemhez. Az Afrikai Unió 22 ezres többnemzetiségű alakulatot állomásoztat az országban, de 2020 végéig ki akar vonulni Szomáliából, és átadná a biztonságért viselt felelősséget az ottani hadseregnek.



Az Egyesült Államok fegyveres erői idén fokozták az al-Shabaab elleni harcukat, csaknem 20 dróntámadást hajtottak végre a szélsőségesek ellen.