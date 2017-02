Két orosz lányt is öngyilkosságra vettek rá a közösségi hálón

A két lány vasárnap este ugrott ki egy ház 14. emeletéről. Az orosz belügyminisztérium helyi igazgatósága megerősítette a hírt a Novaja Gazeta című lapnak, de az okokról nem nyilatkozott. A nyomozók jelenleg a lányok szüleit és osztálytársait hallgatják ki.



A RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint a két 9. osztályos lány a VKontakte - a Facebook orosz megfelelője - közösségi felület egyik "halálcsoportjának" tagja lehetett.



Február eleji híradások szerint a VKontakte már elkezdte zárolni azon felhasználóinak az adatlapját, akiknél a "halálcsoportokkal" kapcsolatba hozható kommenteket és bejegyzéseket talál.



A tizenévesek öngyilkosságának ügyével kapcsolatban tavaly november óta előzetes letartóztatásban van az egyik ilyen csoport Filipp Liszként ismert adminisztrátora. A férfi ellen, akinek igazi neve Filipp Bugyejkin, hivatalosan is vádat emeltek. A nyomozók adatai szerint tevékenysége eddig legalább 20 fiatalkorú áldozatot követelt Oroszországban.



Két hete Kalmuhanbet Kaszimov kazah belügyminiszter számolt be arról, hogy a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságban öngyilkosság elkövetésére ösztönzik a gyerekeket egyes internetes csoportok. A kazah rendőrség idén már 63 ilyen esetre derített fényt. Korábban az ukrán rendőrség kiberbűnözési osztálya is megkongatta a vészharangot a fenyegető jelenség miatt. Az ukrán kiberrendőrség arra kérte a szülőket, ellenőrizzék, milyen oldalakat látogatnak a gyermekeik, és nincsenek-e vágások, gyanús sebhelyek a karjukon.



A weboldalra bejelentkező tiniket előbb kérdésekkel tesztelik, hogy kiderítsék, valóban vannak-e öngyilkossági hajlamaik. Azután számos feladatot adnak nekik, amelyek mindegyikével valamilyen kárt kell tenniük magukban, vagy fájdalmat okozniuk maguknak. A végső szakaszban, amikor megbizonyosodtak arról, hogy a gyerek készen áll az öngyilkosságra, egy személyes, zenei aláfestésű magánüzenetet küldenek neki. Ebben felsorolják minden problémáját, amit korábban feltárt előttük, majd közlik a tinivel, hogy mindezekre egyetlen megoldás van: az öngyilkosság.