Két öngyilkos merénylet rázta meg Jement vasárnap

A hatóságok szerint a biztonsági szervek ellen elkövetett merényletek mögött az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet áll, de a szélsőségesek egyelőre nem jelezték, hogy valóban ők követték el a merényleteket.



Az első merénylettel egy autóba rejtett pokolgépet felrobbantó öngyilkos merénylő a város biztonságáért felelős Salál Sáe tábornokot vette célba, amikor gépkocsioszlopával a biztonsági erők központjába igyekezett behajtani. A robbanás után a környező tetőkről fegyveresek több irányból tüzet nyitottak a konvojra. Több rendőr meghalt, de a tábornok sértetlenül megúszta a támadást.



Sáe életét már ötödik alkalommal próbálták kioltani a szélsőségesek mióta Ádent 2015 nyarán a kormányerők visszafoglalták a síita húszi lázadóktól.



A második öngyilkos merénylő sikeresen beszivárgott a helyi bűnügyi rendőrség központjába, és ott robbantotta fel magát. A detonációt követően itt is tűzpárbaj alakult ki a rendőrök és fegyveres terroristák között.



A város visszafoglalása óta Sáe és csapatai könyörtelen küzdelmet hirdettek a dzsihadisták ellen, és Ádenben hónapok óta nem is volt nagyobb merénylet.



Jemenben évek óta polgárháború dúl. A konfliktusba 2015 tavaszán a szaúdi vezetésű arab katonai koalíció is beavatkozott az Irán támogatását élvező húszik ellen harcoló kormányerők oldalán. A nemzetközileg elismert kormány az ország hivatalos fővárosa, a húszik ellenőrzése alatt álló Szanaa helyett jelenleg Ádenből irányítja az országnak azt a részét, amelyet ellenőrzése alatt tart.