Két napja felborult kotróhajóból mentettek ki két matrózt Malajziában

Sikerült kimenteni két kínai matrózt annak a kotróhajónak a testéből, amely több mint 50 órája borult fel a Malaka-szorosban - közölték szombaton a malajziai tengerészeti hatóságok. A mentésben dolgozók további három holttestet találtak a hajóban, így a szerencsétlenül járt hajó legénységének még kilenc tagja után kutatnak. A búvárok a két kimentett matrózt, ahol egy légbuborékban húzták meg magukat - mondta el a parti őrség egyik illetékese, Sanifah Yusof. A legyengült és dehidratálódott állapotban kimentett két matrózt kórházba szállították. A hatóságok még reménykednek benne, hogy további túlélőket is találnak - mondta a parti őrség tisztje, hozzátéve, hogy a túlélés esélyeinek növelésére levegőt pumpálnak a hajótestbe. A kotróhajó még szerdán borult fel 18 emberrel a fedélzetén a dél-malajziai Johor állam partjaitól mintegy 16 kilométerre. Nem süllyedt el, a tenger felszínén lebeg fejjel lefelé. A maláj haditengerészet csütörtökön kéttucatnyi búvárral és száznál több más szakemberrel kezdte meg a matrózok utáni kutatást. Péntek reggel még több búvár kapcsolódott be a mentésbe, miután sekélyebb vizekre vontatták és stabilizálták a hajóroncsot a parttól mintegy három kilométerre. A mentésbe a kínai tengerészgyalogság búvárai és szakemberei is bekapcsolódtak.