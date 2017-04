Két merénylet egyiptomi keresztény templomoknál - rendkívüli állapotot hirdettek

Részvétét fejezte ki Orbán Viktor



Őszinte részvétét fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök Abdel-Fatah esz-Szíszi egyiptomi elnöknek és II. Tavadrosznak, az egyiptomi kopt ortodox egyház pátriárkájának az egyiptomi Tanta város Szent György-templomában elkövetett vasárnapi robbantásos merénylet áldozatai miatt.



"Ennek a barbár cselekedetnek az volt a nyilvánvaló szándéka, hogy aláássa Egyiptom nemzeti egységét" - áll az egyiptomi államfőnek címzett, angol nyelvű kormányfői levélben, amelynek másolatát a Miniszterelnöki Sajtóiroda juttatta el az MTI-nek.



Orbán Viktor elismerését fejezte ki az államfőnek mindazokért az erőfeszítésekért, amelyeket az egyiptomi emberek - köztük számos keresztény vallású - védelméért tesz a terrorizmussal szemben, és biztosította Magyarország támogatásáról és szolidaritásáról a terrorizmus elleni harcban.



A II. Tavadrosznak küldött levelében a magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy a közel-keleti és észak-afrikai keresztény közösségek védelmét a budapesti kormány az egyik legfontosabb prioritásként kezeli. Orbán Viktor felajánlotta, hogy Magyarország szükség esetén kész orvosi segítséget nyújtani a rászorulóknak a keresztény templom elleni terrortámadás után.



Emmi: a kormány részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak



A magyar kormány mélységesen elítéli az ártatlan és védtelen emberek elleni szélsőséges támadásokat, amelyeket az első elemzések az Iszlám Állam nevű terrorszervezet önkénteseinek tulajdonítanak. Részvétét fejezi ki és együttérzéséről biztosítja az áldozatok családját és hozzátartozóit, közvetlen segítségét ajánl a kopt közösségnek - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) vasárnap az MTI-t.



Magyarország mély megrendüléssel értesült az egyiptomi kopt közösség ellen elkövetett újabb terrortámadásokról, amelyek a Kairótól északra lévő Tanta városában a virágvasárnapi szentmisén, a Szent György székesegyházban, valamint néhány órával ezelőtt Alexandriában történtek - olvasható a közleményben. A híradások szerint máris 30 fölé emelkedett a halottak száma, és több mint 50-en sebesültek meg - tették hozzá.



Felidézték továbbá, hogy a tavaly december 11-én a kairói Szent Péter templomban elkövetett robbantásban 29-en haltak meg, és az akkori felajánlás eredményeként a sérültek közül két kopt nő utókezelése jelenleg is tart Magyarországon.

Három hónapra szóló rendkívüli állapotot hirdetett ki vasárnap Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök a kopt keresztény templomok elleni robbantásos merényletek miatt.Az államfő sajtótájékoztatón jelentette be az intézkedést a kairói elnöki palotában néhány órával az után, hogy 44 ember meghalt a Tanta városbeli Szent György-templomban elkövetett merényletben, illetve az alexandriai Szent Márk-katedrálisnál végrehajtott robbantásban. Az elnök hangsúlyozta, hogy a rendkívüli állapot bevezetésére az ország "védelme és megőrzése" érdekében van szükség. A televízióban is közvetített beszédében azt mondta: "a terroristákkal szembeni küzdelem hosszú és fájdalmas lesz".Az egyiptomi alkotmány értelmében a rendkívüli állapot tényleges hatályba lépéséhez még a parlament jóváhagyása is szükséges. A törvényhozásban Szíszi elnök hívei vannak többségben.Az öngyilkos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett, és további támadásokkal fenyegetett Egyiptomban.A rendkívüli állapot bejelentése előtt az elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot, és elrendelte, hogy az ország valamennyi tartományában a rendőrség megerősítése érdekében vezényeljenek ki katonákat a kulcsfontosságú létesítmények védelmére.A vasárnap délelőtti merénylet után pár órával újabb merényletet követtek el egy másik keresztény templomnál Egyiptomban, ezúttal Alexandriában. Az egyiptomi egészségügyi minisztérium közlése szerint 11-en meghaltak és legalább 35-en megsérültek a detonációban.Egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát vasárnap az alexandriai Szent Márk-katedrálisnál, ahol előzőleg II. Tavadrosz kopt pápa mutatott be virágvasárnapi misét. Az egyházfő jól van, még a merénylet előtt távozott a katedrálisból.A merénylő nem jutott be a templomba, mivel a bejáratot védő rendőrök feltartóztatták. Ekkor hozta működésbe a robbanószerkezetet, legalább három rendőrt is megölve.Néhány órával korábban, nem sokkal tíz óra előtt a tantai Szent György-templomban történt robbantás, itt legalább 26 ember halt meg és hetvenegyen megsebesültek.Mindkét merénylet elkövetését az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.Abdel-Fatah esz-Szíszi egyiptomi elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot - közölte az egyiptomi televízió.A Kreml által kiadott közlemény szerint cinikusnak nevezte és elítélte a tantai merényletet Vlagyimir Putyin orosz elnök, és hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösségnek egységesen kell fellépnie a terrorizmus legyőzése érdekében.A palesztin elnök részvétéről biztosította az egyiptomi kopt egyházat, és a palesztin nép szolidaritását tolmácsolta az egyiptomi vezetésnek.Részvétéről biztosította az egyiptomi merényletek áldozatainak hozzátartozóit Alexander van der Bellen osztrák államfő és Sebastian Kurz külügyminiszter, Sigmar Gabriel német külügy- és Thomas de Maiziere belügyminiszter, valamint a spanyol külügyminisztérium is.Részvétét fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök is Abdel-Fatah esz-Szíszinek és II. Tavadrosznak az áldozatok miatt, hozzátéve, hogy Magyarország szükség esetén kész orvosi segítséget nyújtani a rászorulóknak.Pokolgép robbant egy egyiptomi templomban, a legfrissebb értesülések szerint legalább huszonhatan meghaltak, további 71 ember pedig megsebesült.A merényletet elítélte Ferenc pápa, valamint Ahmad et-Tajjeb, a szunnita muzulmán világ szellemi központjának számító kairói al-Azhar mecset és egyetem nagyimámja is.A Kairótól északra, a Nílus deltájában fekvő Tanta város Szent György-templomában a virágvasárnapi mise idején elkövetett merénylet, amely a legutóbbi az egyiptomi keresztény közösség elleni támadások sorában, néhány héttel Ferenc pápa tervezett egyiptomi látogatása előtt történt.A robbantás idején mintegy kétezren tartózkodtak a templomban.A CBC televízió felvételein látni lehetett a templomban fekvő, élettelennek látszó, papírral letakart véres testeket.Az al-Arabíja arab hírtelevízió és az egyiptomi állami televízió értesülései szerint a robbantással kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.Az egyiptomi kormány terrorcselekménynek minősítette a tantai robbantást. "A terrorizmus ismét lecsapott Egyiptomra, ezúttal virágvasárnapon" - közölte a külügyminisztérium szóvivője, Ahmed Abu Szaid vasárnap Twitter-üzenetében.A merénylet elkövetését egyelőre senki sem vállalta magára."Mély részvétemet fejezem ki testvéremnek, II. Tavadrosz kopt pápának, a kopt egyháznak és az egész drága egyiptomi népnek" - jelentette ki Ferenc pápa a merénylet áldozataiért mondott imájában. A robbantást akkor követték el, amikor a vatikáni Szent Péter téren a virágvasárnapi szertartások folytak.Ahmad et-Tajjeb, az al-Azhar mecset és egyetem nagyimámja "ártatlanok élete ellen elkövetett aljas terrorista robbantásnak" nevezte a merényletet.Közleményben ítélte el a merényletet Francois Hollande francia elnök, aki aláhúzta: Franciaország "az egyiptomi hatóságokkal vállvetve mozgósítja minden erejét a terrorizmus elleni harchoz".Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő barbár bűncselekménynek nevezte a robbantást, hangsúlyozva, hogy a bűnösöket felelősségre kell vonni.Az egyiptomi koptok, akik a Közel-Kelet legnépesebb és egyik legősibb keresztény közösségét képviselik, évek óta a radikális iszlamisták megtorlásainak célpontjai.Decemberben az Iszlám Állam nevű terrorszervezet helyi szervezete robbantott a kairói kopt katedrálisban, aminek következtében mintegy 30-an haltak meg.A Liva at-Taura nevű csoport vállalta magára a Tanta egyik rendőrségi kiképző központjában április 1-jén végrehajtott pokolgépes merényletet, amelynek következtében 16 ember sebesült meg. A csoport, amely a feltételezések szerint kapcsolatban áll a betiltott Muzulmán Testvériséggel, főként a biztonsági erőket veszi célba, és elhatárolta magát a keresztények elleni támadástól.