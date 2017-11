Két év börtön jár az önjelölt parkolóőröknek Romániában

Megszavazta a román szenátus hétfőn azt az ellenzéki törvénytervezetet, amely bűncselekménynek minősítené, és két évig terjedő börtönbüntetéssel sújtaná az ingyenes parkolóhelyek elfoglalásáért pénzt követelő, önjelölt parkolóőröket.



Az Európa legnagyobb közlekedési dugóiról elhíresült Bukarest utcáin nemcsak haladni nehéz egy autóval, hanem megállni is. A román főváros tele van járdán vagy éppenséggel az úttest közepén parkoló autókkal, a szabálytalanságok felett pedig a közlekedésrendészet is szemet huny, mert képtelen naponta több százezer sofőrt megbírságolni. Parkolóház és elkerített fizetős parkoló a belvárosban alig van, így szabad prédának számít minden olyan aszfaltfelület, ahol elfér egy jármű, anélkül, hogy sok másik mozgását akadályozná.



A nem létező parkolóhelyek iránti igényben fedezték fel a jelentős bevétellel kecsegtető "piaci rést" az önjelölt parkolóőrök, akik sajátjukként értékesítik az egyébként ingyenes, fel-felszabaduló parkolóhelyeket. A "parkolóőr" általában nem is kér pénzt: a vadászterületén megálló autó körül segítőkészen tüsténkedve adja a sofőr tudtára, hogy jobban teszi, ha önként meghálálja szolgálatait, ha nem akarja megkarcolva találni autóját, amikor visszatér.



A legjövedelmezőbb térségek a minisztériumok és más fontos közintézmények környékén lévő utcák és terek, ahol rengeteg ember megfordul, de nem időzik sokáig. A "szolgáltatót" az sem szokta zavarni, hogy a kuncsaft a közlekedési szabályok szempontjából tilosban parkol, adott esetben két "megállni tilos" tábla között a járdát elfoglalva.



A parkolásért megkövetelt "védelmi pénz" gyakorlata ellen lázadt fel az ellenzék két törvényhozója, akik fél évtől hét évig terjedő időre börtönbe akarják küldeni a parkolási nyomorból hasznot húzó ügyeskedőket. Az élősködő parkolóőröket "futtató" maffiózókat kettőtől hét évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná az általuk parlament elé terjesztett tervezet, amelyet a kormánypártok támogatásával, nagy többséggel fogadott el a szenátus.



A törvényhozók csak a visszaeső, többször is "parkoltatáson" ért ügyeskedőkkel szemben ilyen szigorúak. Az első ilyen bűncselekménynél az önjelölt parkolóőr még kiválthatja majd a börtönbüntetését 50 nap közmunkával. Bár a tervezet nem tér ki rá, de ilyen esetben a közmunkát lebonyolító önkormányzat legjobban a fizetős parkolóknál hasznosíthatná "szaktudásukat".