Két amerikai televízió is jelentős összegeket fizet a Donald Trump ellen vádaskodó pornószínésznő ügyvédjének

Michael Avenatti ügyvéd az elmúlt két hónapban összesen 175 millió dolláros honoráriumot kapott a CNN és az MSNBC televízióktól a szerepléseiért - írta a The Washington Free Beacon című jobboldali portál.



Daniels, akinek valódi neve Stephanie Clifford, azt állítja, hogy még 2006-ban egyéjszakás kalandja volt Donald Trumppal, és a 2016-os választási kampány idején a hallgatásáért cserében 130 ezer dollárt kapott Trump egyik ügyvédjétől, Michael Cohentól. A CNN-ben és az MSNBC-ben is gyakran megjelenő nő azt is állítja, hogy fizikailag is megfenyegették őt, bár ezt eddig még nem tudta bizonyítani.



A The Washington Free Beacon elemezte Avenatti ügyvéd március 7-e és május 10-e közötti, 108 megjelenését a Demokrata Párthoz közelálló két televízióban, és kimutatta, hogy 65 alkalommal a CNN-ben, 43 alkalommal pedig az MSNBC-ben jelent meg, a CNN-ben átlagosan napi egy, vagy annál is több alkalommal. Mindezért összesen 174 millió 631 ezer 598 dollárt vet fel honoráriumként.



A portál nem számolta ki, de jelezte, hogy Michael Avenatti ezen kívül még rendszeres vendége az ABC, az NBC, a CBS és az HBO televízió legismertebb showműsorainak is.



Az ügyvéd nem csupán a pornószínésznő ügyéről szokott nyilatkozni, hanem rendszeresen megnyilvánul általános politikai kérdésekben is, így például többször hangoztatta, hogy szerinte Donald Trump nem tölti ki hivatali idejét.