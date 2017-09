Készülnek a Trump-fal prototípusai

A döntést a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó, határőrizeti szervekért felelős főigazgató-helyettes jelentette be. Ronald Vitiello elmondta: egy alabamai, egy arizonai, egy texasi és egy Mississippi államban lévő vállalkozás készítheti a prototípusokat, amelyeket az amerikai-mexikói határ San Diego melletti szakaszán kell felépíteniük. A szövetségi kormányzat ezek elkészülte után hozza meg a végleges döntést a megbízásról.A vállalatok kiválasztását és megbízását Vitiello mérföldkőnek nevezte Donald Trump elnök ígéretének megvalósításában. Közölte azt is: a felépítendő falmintáknak "alternatív anyagokból" kell készülniük, ennek részleteit a jövő héten hozzák nyilvánosságra. A hatóság szerint a prototípusok kilenc méter magasak és mintegy kilenc méter szélesek lesznek.Az építkezés költségeit a 2017-es pénzügyi évben rendelkezésre álló, a kongresszus által már megszavazott keretből finanszírozzák.Az amerikai-mexikói határon építendő fal Donald Trump választási kampányának egyik fő ígérete volt, és az elnök kitart az építkezés mellett. A hét elején egyik Twitter-üzenetében megismételte, hogy a határfal költségeit Mexikónak kell majd kifizetnie, a közép-amerikai állam azonban ezt többször is visszautasította . A kongresszus egyelőre a kértnél kisebb összeget különített el erre a célra, és a jövő héten a vakációról visszatérő törvényhozók ismét megvitatják a kérdést. Donald Trump a múlt héten egy arizonai nagygyűlésen még azt is kijelentette: "ha a kormányzat működését is le kell állítani, a falat akkor is megépítjük".