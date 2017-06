Készüljön több pénzzel, ha Horvátországba utazik

Az áprilisi öt százalékos növekedés után újabb tíz százalékkal drágulnak a horvát autópályadíjak július 1-jétől - közölte a Vecernji List című horvát napilap szerdán.



A horvát kormány március közepén fogadta el az autópálya-kezelő vállalatok átszervezésére irányuló reformtervezetet, amely egyben az autópályadíjak növekedését vonta maga után. Az átalakítás április 3-tól öt százalékos autópályadíj-növekedéssel járt, valamint lehetőséget adott további 10 százalékos drágulásra a turisztikai főszezonban, július 1-jétől szeptember 30-ig.



A Zágráb-Split közötti autópályaszakasz díja 181 kunáról 199 kunára (8283 forint) emelkedik. A Zágráb-Rijeka útszakaszon 70 kuna helyett 77 kuna (3205 forint) lesz a jegy ára. Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvarnál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt fel az autópályára, Zágrábig 122 kuna helyett most 134 kunát fog fizetni.



Az autópályaszakaszok egy részén nem emelkednek az autópályadíjak, míg máshol tíz százalék feletti is lehet a növekedés a számítási metodológia miatt - írta az újság. Az autópályadíjak euróban is fizethetők.



Az MTI megkeresésére, miszerint szombattól mennyibe fog kerül a magyar határtól a Zágrábig tartó autópályaszakasz (Gorican-Zagráb) díja, a horvát autópálya-beruházásokat kezelő vállalat, a HAC azt válaszolta: nem tudják, mert az árakat a kormány szabja meg.



A lap beszámolt arról is, hogy a nyári tarifa bevezetése összhangban van a horvát kormány és a Világbank között kötött, az autópálya-kezelő vállalatok átszervezésére irányuló megállapodással.



Az emelés hátterében az áll, hogy a HAC kötelezettségei 5,2 milliárd euróra rúgnak. A cégnek csak az idén 1,14 milliárd euró törlesztőrészletet kell visszafizetnie, jövőre pedig még többet. Az ágazat adóssága az államadósság 13,5 százalékát teszi ki, a bevételek pedig nem elegendőek arra, hogy a következő öt évben fedezzék a hiteleket.