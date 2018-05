Késsel támadt járókelőkre egy csecsenföldi férfi Párizsban, egy embert megölt - a rendőrség lelőtte, fotók

16.15 - Csecsenföldön kihallgatják a párizsi késes támadó hozzátartozóitMegkezdték a Párizsban késes terrortámadást végrehajtó Haszan Azimov hozzátartozóinak és ismerőseinek kihallgatását a csecsen rendvédelmi szervek - közölte vasárnap az Interfax orosz hírügynökség. Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője a nap folyamán a Telegram üzenetközvetítőn közzétett bejegyzésében elismerte, hogy a néhány év óta francia állampolgárságú Azimov valóban az észak-kaukázusi köztársaságban - Argun városban - született, és 14 éves korában orosz személyi igazolványt kapott. Kadirov szerint az okmány már nem érvényes, s Azimov 20 éves korában nem kapott új igazolványt."Szükségesnek tartom kijelenteni: azért, hogy Haszan Azimov a bűn útjára lépett, teljes egészében a francia hatóságokat terheli a felelősség. Csecsenföldön ő csak megszületett, a felnőtté válása és személyiségének, nézeteinek és meggyőződésének kialakulása a francia társadalomban ment végbe" - írta Kadirov. A francia sajtóban megjelent közlések szerint a 20 éves Azimov 2010-ben kapta meg a francia állampolgárságot, egy strasbourgi egyetemen tanult és a támadás elkövetéséig Párizsban a szüleinél lakott. A szakszolgálatok látókörébe radikális iszlamistaként 2016-ban került. A hatóságok a "C" státusba sorolták be, ami azt jelentette, hogy radikális nézetei miatt potenciális veszélyforrásnak tartották. Azimov egy embert leszúrt, négyet pedig megsebesített szombat este Párizs belvárosában. Áldozataira "Allahu akbar!" kiáltásokkal rontott rá. A támadót a rendőrök agyonlőtték.Csecsenföldi születésű, de nyolc éve francia állampolgársággal rendelkező férfi követte el a szombat éjszakai párizsi késeléses merényletet, amelyben meghalt egy ember és négy megsebesült - közölte Benjamin Griveaux francia kormányszóvivő az RTL rádiónak nyilatkozva. Griveaux elmondása szerint a férfi azután jutott hozzá francia állampolgársághoz, hogy előzőleg az anyja is megkapta. A férfi neve 2016 óta szerepelt abban az adatbázisban, amelyben radikalizmusra hajlamos személyeket tartják nyilván, mert ismerősei között volt olyan, aki részt vett a szíriai harcokban. Köztörvényes bűncselekményt nem követett el. A szóvivő nem árulta el a tettes nevét, de a francia média híradásaiban elhangzott, hogy Hamzat Azimovnak hívják, 1997. november 1-jén született Csecsenföldön, és 2010 óta francia állampolgár.Egy strasbourgi egyetemen tanult és Párizsban lakott szüleivel. A késes támadás szombaton késő este történt Párizs előkelő, turisták által gyakran látogatott belvárosi negyedében, az operaház közelében, ahol számos közkedvelt étterem, kávézó és patinás üzlet van. A merénylő "Allahu akbárt" (Allah a legnagyobb) kiáltozva követte el a támadást, válogatás nélkül rontott neki késsel a járókelőknek, egy embert megölt és négyet megsebesített, kettőt közülük súlyosan, állapotuk válságos. A halálos áldozat egy 29 éves francia férfi, és a sebesültek között van egy luxembourgi állampolgár. Hírügynökségek szerint a rendőrök öt percen belül a helyszínre érkeztek, és az első bejelentés után kilenc perccel ártalmatlanították a támadót. Egy szemtanú szerint a férfi a kiérkező rendőrökre is rá akart támadni, az kiáltozva, hogy őket is megöli. A rendőrök előbb sokkolóval próbálták ártalmatlanná tenni, majd kénytelen voltak fegyvert használni. A férfit ujjlenyomatai alapján azonosítottak a nyomozóhatóságok, mert nem voltak nála személyi okmányok. A hatóságok kihallgatás céljából előállították a támadó szüleit. A hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet.A terrortett elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett a szócsöveként működő Aamák hírügynökségen keresztül, ám nem szolgált erre bizonyítékkal, és csupán annyit közölt az elkövetőről, hogy a szervezet "katonája". Az Iszlám Állam ezt a kifejezést gyakran használja propaganda célból akkor is, ha semmi köze az elkövetőhöz. Az elmúlt három évben több mint 240 ember halt meg Franciaországban az elsősorban Szíriában és Irakban tevékenykedő, korábban nagy területeket megszállás alatt tartó Iszlám Állam fegyveresei vagy a dzsihadista szervezettel rokonszenvező merénylők által elkövetett terrortámadásokban. Gerard Collomb francia belügyminiszter Twitter-üzenetben méltatta a rendőrség "higgadt és gyors reakcióját, amellyel a támadót ártalmatlanná tette." Emmauel Macron francia elnök közölte, hogy országa nem enged a "szabadság ellenségeinek".- Terrorista tettként kezelik a francia hatóságok azt a késes támadást, amely szombaton késő este történt Párizs belvárosában: egy, sajtóértesülések szerint a csecsenföldi születésű férfi halálra sebzett egy járókelőt, négyet pedig megsebesített; kettőt közülük súlyosan, állapotuk válságos. A merénylő "Allahu akbárt" (Allah a legnagyobb) kiáltozva követte el a támadást, válogatás nélkül rontott neki késsel a járókelőknek, de a gyorsan beavatkozó rendőrség agyonlőtte.Hírügynökségek szerint a rendőrök öt percen belül a helyszínre érkeztek, és az első bejelentés után kilenc perccel ártalmatlanították a támadót. A francia média vasárnap reggel rendőrségi és ügyészségi forrásokra hivatkozva közölte, hogy a támadó egy 21 éves, csecsenföldi születésű férfi volt, akit ujjlenyomatai alapján azonosítottak a nyomozóhatóságok, mert nem voltak nála személyi okmányok. A hatóságok kihallgatás céljából előállították a támadó szüleit.A merénylet a francia főváros előkelő, turisták által gyakran látogatott belvárosi negyedében, az operaház közelében történt, ahol számos népszerű étterem, kávézó és patinás üzlet van. Egy szemtanú szerint a férfi a kiérkező rendőrökre is rá akart támadni, az kiáltozta, hogy őket is megöli. A rendőrök előbb sokkolóval próbálták ártalmatlanná tenni, majd kénytelen voltak fegyvert használni.A terrortett elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett a szócsöveként működő Aamák hírügynökségen keresztül, ám nem szolgált állítására bizonyítékkal, sem pedig részletekkel az elkövetőről, csupán annyit közölt róla, hogy a szervezet "katonája". Az Iszlám Állam ezt a kifejezést gyakran használja propaganda célból akkor is, ha semmi köze az elkövetőhöz. Az elmúlt három évben azonban több mint 240 ember halt meg Franciaországban az elsősorban Szíriában és Irakban tevékenykedő, korábban nagy területeket megszállás alatt tartó Iszlám Állam fegyveresei vagy a dzsihadista szervezettel rokonszenvező merénylők által elkövetett terrortámadásokban. Gerard Collomb francia belügyminiszter twitteres üzenetben méltatta a rendőrség "higgadt és gyors reakcióját, amellyel a támadót ártalmatlanná tette."Emmauel Macron francia elnök közölte, hogy országa nem enged a "szabadság ellenségeinek".

Előzmények

