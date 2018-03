Kemerovói tűzvész - Többtucatnyian haltak meg, az eltűntek zöme gyerek

Az orosz hírügynökségek éjszakai jelentéseikben egybehangzóan több mint hatvan - 64 vagy 69 - eltűntről, köztük 41 gyerekről adtak hírt, de kora reggel a TASZSZ közölte, hogy a rendkívüli helyzetek minisztériumának helyi kirendeltsége pontosította a számokat, s eszerint 27 eltűnt van. Kifejtették, hogy összesen 64 eltűntet tartottak nyilván, de közéjük sorolták a 37 nem azonosított halottat.Vlagyimir Pucskov, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője azt mondta, a tűzoltók minden megtesznek annak érdekében, hogy felkutassák a túlélőket, de az épületben sűrű a füst, a láthatóság gyakorlatilag egyenlő a nullával, ráadásul 600-700 fokos odabent a hőmérséklet.. A lángokat vasárnap késő este jórészt megfékezték, de még órákig eltart, amíg eloltják az összes kisebb tűzgócot. Izzik odabenn a szigetelés, az épület egyes részei összeomlottak, az emeletek közti tartópillérek vetemedtek, ezért életveszélyes bent tartózkodni.A tűzoltóság operatív parancsnokságán közölték, hogy hajnalra a tűzoltók átfésültek minden helyiséget, amelyhez hozzáférhettek, de sem túlélőket, sem holttesteket nem találtak. Pucskov szerint csak hétfő este hat órára fejezik be a kutatás első szakaszát, és egy napon belül - az épület állagának felmérése után - hozzálátnak a romok eltakarításához.Aman Tulejev, a Kemerevói terület kormányzója azt mondta, hogy minden elhunyt családja egymillió rubelt (4,5 millió forint) kap, két halott hozzátartozó esetén kétszer annyit. A hozzátartozók pszichológusoktól kapnak segítséget a tragédia feldolgozásához.Szemtanúk szerint a bevásárlóközpontban nem lépett működésbe a tűzjelző berendezés. A tűz okának megállapítására az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vizsgálatot indított, és büntetőeljárást kezdeményezett. Az Interfaxot egy névtelenül nyilatkozó illetékes arról tájékoztatta, hogy a szakemberek egy vezeték meghibásodását tartják a tűz legvalószínűbb okának, de más lehetséges verziókat is mérlegelnek.A tragédia miatt Kemerovo megyében rendkívüli állapotot hirdettek ki,Az oltásban hatszázhatvan tűzoltó vett részt, 124 tűzoltókocsival. Az Interfax úgy tudja, hogy a lángok egy harmadik emeleti, gyerekek által használt trambulinszobából kezdtek el terjedni. A TASZSZ szerint 13 holttestet a bevásárlóközpont mozijában találtak meg. Korábbi jelentések szerint két vetítőterem födémje beomlott.Hajnali hírügynökségi értesülések szerint a tűzvésszel összefüggésben őrizetve vettek három embert, köztük az üzletközpont igazgatóját is.A Moszkvától 3600 kilométerre délkeletre fekvő Kemerovo szénbányászati központ. A város belterületén található Zimnyaja Visnya üzletközpontban az áruház, éttermek és egy mozi mellett egy tekepálya és egy állatkert is volt.