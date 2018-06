Kelemen Hunor: nincs ok a román államfő felfüggesztésére

Kelemen Hunort a parlament folyosóján kérdezték az újságírók Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnök előző napi kijelentéséről, amely szerint "nem kizárt", hogy felfüggesztik tisztségéből az államfőt, amiért vonakodik eleget tenni egy alkotmánybírósági határozatnak.



A román alkotmánybíróság május 30-án közölte, hogy a szociálliberális kormánynak adott igazat a jobboldali államfővel folytatott jogvitában, és elrendelte Iohannis számára, hogy adja ki - a kormányoldal által visszaélésekkel vádolt - Laura Codruta Kövesi korrupcióellenes főügyész felmentéséről szóló elnöki rendeletet. Az alkotmánybíróság határozata június 7-án lépett hatályba, de Iohannis azóta sem váltotta le a főügyészt, arra hivatkozva, hogy egyelőre tanulmányoznia kell a dokumentumot, mert az szerinte több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.



Az elnök nem állított olyasmit, hogy nem tartja tiszteletben az alkotmánybíróság határozatát, szerinte nem is fog ilyen "hibát elkövetni", így sem most, sem két hét múlva nem állíthatja róla senki, hogy alkotmánysértést követett volna el - magyarázta álláspontját az RMDSZ elnöke, arra utalva, hogy sem az alkotmánybírósági határozat, sem a hatályos törvények nem írnak elő határidőt Iohannis számára.



Az RMDSZ a 2016-os választások után parlamenti együttműködési megállapodást kötött a szociálliberális kormánytöbbséggel, amelynek révén a magyar érdekképviseletnek azóta sikerült több törvénykezdeményezését vagy módosító javaslatát elfogadtatnia.



Kelemen Hunor állásfoglalása azt jelzi, hogy az RMDSZ nem mindenben azonosul a PSD elnökének radikalizálódó irányvonalával. A második korrupciós perében is elmarasztalt Dragnea hétfőn azzal szembesült, hogy sem liberális koalíciós partnere, az ALDE, sem az RMDSZ nem támogatja azt, hogy a parlamentet megkerülve sürgősségi kormányrendelettel módosítsák a büntetőjogot.



Az RMDSZ arról is csak a szavazás napján akar formális döntést hozni, hogy támogatja-e a kormány megbuktatását célzó, szerdán megvitatandó bizalmatlansági indítványt.



Az államfőt súlyos alkotmánysértés esetén függesztheti fel hivatalából a parlament, majd esetleges leváltásáról egy hónapon belül népszavazással döntenek a választópolgárok. A felfüggesztési határozatot vagy a kormánybuktató bizalmatlansági indítványt minősített többséggel, a törvényhozók több mint felének szavazatával fogadhatja el a parlament. Kelemen Hunor rámutatott: a szociálliberális koalíciónak az RMDSZ nélkül is abszolút többsége van a parlamentben.