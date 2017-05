Elveszett a We the Kings amerikai rockegyüttes basszusgitárosának hangszere a British Airways számítógépes hálózatának hibája miatti káoszban.



"Kedves British Airways, kérem találják meg a basszusgitáromat. Nagyon frusztráló, hogy nem tudják, hova lett. Szükségem van rá a munkámhoz" - írta Charles Trippy Twitter-üzenetében a légitársaságnak.



Az amerikai rockbanda a brit Slam Dunk Fesztiválon lép fel vasárnap Leedsben, hétfőn pedig Hatfieldben.



A légitársaság szóvivője válaszában óvatosan fogalmazott: "Nem tudjuk megígérni, hogy rögvest megoldódik a dolog, de természetesen mindent elkövetünk, hogy megkerüljön" - írta.



Az informatikai probléma miatt járatok késnek vagy törölték őket, és az utasok csomagjait is nagyon nehezen tudják nyomon követni. A fennakadás várhatóan a következő napokban is érezhető lesz.