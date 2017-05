Katalónia kinyilvánítja elszakadását Spanyolországtól, ha Madrid megakadályozza a népszavazást

Az El País összefoglaló cikke szerint az általuk megszerzett, titkos dokumentum rendelkezik egyebek mellett a katalán köztársaság létrehozásáról, ahol egyetlen hivatalos nyelvként a katalánt ismernék el, valamint kitér arra, hogy kik hogyan lehetnek katalán állampolgárok, mi lesz a spanyol állami vagyonnal és az állami tisztviselőkkel, illetve mely spanyol törvények maradnának hatályban.



Elfogadása esetén a törvénytervezet egyfajta ideiglenes alkotmányként működne, körülbelül két hónapig, amíg a katalán parlamentben lezajlik az új állam alkotmányozási folyamata - írta az újság, hangsúlyozva, hogy a dokumentumot Carles Viver Pi Sunyer, a spanyol alkotmánybíróság volt elnökhelyettesének irányításával dolgozták ki, és részleteit a katalán vezetés igyekezett a lehető legnagyobb titokban tartani.



Az El País szerint a tervezetben szerepel a függetlenségi népszavazás eddig nyilvánosan még nem ismertetett kérdése is: "Akarja-e, hogy Katalónia Spanyolországtól független állam legyen?".



Jordi Turull i Negere, a Junts pel Sí (Együtt az igenért) katalán kormánypárt barcelonai parlamenti frakcióvezetője Twitter-üzenetben cáfolta, hogy a lap által ismertetett pontok állnának a tervezetben.



A katalán kormány azt nem titkolta, hogy már dolgozik az elszakadásról szóló törvényjavaslaton, de hangoztatta, hogy a referendum megtartásáról szeretne megállapodni a spanyol kormánnyal.



Erre hivatkozva Carles Puigdemont katalán elnök hétfő késő délután egy konferencián tart előadást Madridban Katalónia függetlenségi elképzeléseiről, amelyet egyfajta "utolsó felhívásnak" tekint a spanyol miniszterelnök felé a párbeszédre és a megegyezésre a népszavazásról.



Az elnök korábban már többször kijelentette: akkor is megtartják a referendumot, ha a madridi központi kormány nem hagyja jóvá.



Sajtóhírek szerint a népszavazás őszi időpontját még ezen a héten bejelentik.



A spanyol kormány álláspontja továbbra is az, hogy nem áll módjában tárgyalni a függetlenségi népszavazásról, mivel az ellenkezik a spanyol alkotmányban foglaltakkal.



Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök hétfőn sajtótájékoztatón szólította fel a katalán elnököt, hogy függetlenségi terveit ismertesse a spanyol parlament alsóházában a képviselők előtt.



Mint mondta, nem az ő, hanem a teljes törvényhozás felhatalmazását kell megszereznie.



Az embereknek joguk van megismerni mindkét oldal érveit, és erre való a parlament - jegyezte meg Mariano Rajoy.



A miniszterelnök a törvénytervezetet zsarolásnak minősítette, de egyúttal meggyőződését fejezte ki, hogy nem fog hatályba lépni.