Katalán válság - Továbbra is szabadlábon marad Carles Puigdemont volt katalán elnök Németországban

Továbbra is szabadlábon marad Carles Puigdemont Németországban, a Schleswig-Holstein tartományi felsőbíróság kedden elutasította a tartományi főügyészség indítványát a volt katalán elnök őrizetbe vételéről.



A bíróság közleménye szerint az ügyészség Spanyolországból származó új információk alapján kezdeményezte, hogy rendeljék el a Carles Puigdemont kiadatási őrizetbe helyezéséről szóló határozat végrehajtását, arra hivatkozva, hogy az új értesülések révén megnövekedett az elmenekülés veszélye.



A bíróság azonban ezt nem így látja, megítélése szerint nem változott az elmenekülés veszélyének mértéke, ezért érvényben marad az az április elején hozott döntése, amelynek alapján a katalán politikus szabadlábon lehet Németországban.



A tartományi főügyészség spanyol rendőrök elleni erőszakos cselekményekről készült videófelvételek alapján kérte Carles Puigdemont őrizetbe vételét. A hatóság szerint a felvételek révén Németország hazaárulás és súlyos garázdaság miatt is kiadhatja a volt katalán elnököt a spanyol hatóságoknak, aki ezért megpróbálhat elmenekülni a német szervek elől.



A bíróság április 5-én elrendelte Carles Puigdemont kiadatási őrizetbe helyezését, de egyben fel is függesztette a határozat végrehajtását és engedélyezte, hogy bizonyos feltételek mellett szabadlábon várja be kiadatási ügyének lezárását. A feltételek közé tartozik, hogy hetente jelentkeznie kell a rendőrségen, és letétbe kellett helyeznie 75 ezer euró (23,4 millió forint) biztosítékot.



A tavaly októberi alkotmányellenes katalán függetlenségi népszavazás miatt Spanyolországban lázadással és közpénz hűtlen kezelésével vádolt politikust a bíróság áprilisi döntése alapján Németország csak a közpénz hűtlen kezelésére vonatkozó vád alapján adhatja át a spanyol hatóságoknak, mert ez Németországban is bűncselekmény, az a tényállás pedig nem bűncselekmény, amelyet a spanyol büntetőjog lázadásként határoz meg.



A lázadás miatti kiadatás a bíróság szerint azért nem jöhet szóba, mert ez a spanyol büntetőjogi kategória leginkább a hazaárulásnak feleltethető meg a német jogban, és Carles Puigdemont ügyében nem mutatható ki a tényállás egyik elengedhetetlen eleme. Ez az elem az erőszak, illetve az erőszakkal való fenyegetés olyan szintje, amely elég ahhoz, hogy az erőszakot alkalmazó, vagy azzal fenyegető egyén érvényesítse akaratát az alkotmányos szervekkel szemben.



A bíróság a keddi döntése alapján az ügyészség helyzetértékelésével szemben úgy látja, hogy a Spanyolországból származó videófelvételek nem változtatnak a helyzeten, Carles Puigdemont ügyében továbbra sem mutatható ki az erőszak olyan mértéke, amely elég lenne ahhoz, hogy hazaárulásra hivatkozva adják át őt a spanyol hatóságoknak.