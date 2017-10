Katalán népszavazás - Közel 40 sérültje van a rendőri akciónak - fotók

Katalán egészségügyi források szerint 38 ember sérült meg az alkotmányellenes és betiltott függetlenségi referendum elleni rendőri intézkedések során vasárnap.A sebesültek többsége könnyű sérüléseket szenvedett. Carles Puigdemont katalán elnök közlése szerint a rendőrség gumilövedékekkel lőtt szavazni akaró emberekre Barcelonában. Ezt indokolatlan és igazolhatatlan erőszaknak minősítette.- közölte Jordi Turull katalán kormányszóvivő sajtótájékoztatóján Barcelonában vasárnap."Kérjük a nemzetközi közösséget, hogy nézze figyelmesen az alapvető jogok megsértését és megerőszakolását, amelyet elszenvedünk Katalóniában. Ez nem Spanyolország belső problémája, hanem az egész Európai Unióé. Európai polgárok vagyunk" - jelentette ki.A kormányszóvivő még pénteken azt közölte, hogy vasárnap reggel kilenc és este 20 óra között 2315 helyszínen, 6249 szavazókörben lehet majd voksolni a függetlenségi népszavazáson. A választói névjegyzékbe 5,34 millió embert vettek fel, a voksolás lebonyolításában pedig 7235 önkéntes működik közre.- Rohamrendőrök zárták el a bejáratot több szavazóhelyiségnél Katalóniában vasárnap reggel, és volt, ahol erő alkalmazásával távolították el az összegyűlt tömeget, hogy megakadályozzák az alkotmánybíróság által felfüggesztett voksolást.A spanyol rendőrség és csendőrség néhány helyen erőszakot alkalmazva lépett fel, mivel a felszólítás ellenére az emberek nem hagyták el a helyszínt, és voltak, akik ellenálltak, amikor el akarták vezetni őket.A Sant Julia de Ramis nevű település sportcsarnoka előtt - amely Carles Puigdemont katalán elnök kijelölt szavazóköre - az akció közben többeket félrelöktek vagy a földre nyomtak. Miután hátrább szorították az embereket a bejárattól, rendőri kordont vontak az épület elé.A bejáratnál parkol egy traktor is, amelyet a referendum támogatói állítottak oda, az esemény biztosítására. A hatóságok odabent megkezdték a szavazásra előkészített urnák, szórólapok összegyűjtését. Sabadellben az egyik szavazóhelyiségnek kijelölt iskola bejárata előtt a földre ülve tiltakoztak a referendum támogatói, a rendőrség egyenként vezette el őket, volt, akit elcipeltek.Az épület bezárt üvegajtaját ezután kalapáccsal törték be, majd megkezdték az intézkedést odabent, miközben az emberek az utcán tiltakoznak. Feszült volt a helyzet a barcelonai Ramón Llull nevű iskola előtt is. A rendőrök pajzsaikkal igyekeztek hátrább szorítani az embereket.A tömeg többször is nekifeszült a rendőrsorfalnak, majd feltartott kézzel skandálta: "az utca mindig a miénk marad". A két oldal egy ideig farkasszemet nézett egymással, de a szembenállás rövid idő után megszűnt. Néhány szavazóhelyiségnél viszont meg tudták kezdeni a voksolást reggel 9 órakor, de a hatóságok sorra járják az intézményeket, és igyekeznek véget vetni a referendumnak.

Szavazóurnát szállítanak a katalán kormány által kijelölt szavazóhelyiségek egyikébe Barcelonában 2017. október 1-jén, a katalán függetlenségről tervezett, és a spanyol kormány által betiltott népszavazás napján. Fotó: MTI

Tehetjük fel a kérdést, amikor a hírek arról szólnak, hogy a spanyol hatóságok mindenhogyan akadályozni próbálják a voksolást.A legfrissebb, vasárnap reggeli hír az,Jordi Turull elmondta:. Kialakítottak egy olyan elektronikus rendszert, amelyben a működő szavazókörökben ellenőrizni lehet, hogy a szavazó szerepel-e a választójogi névjegyzékben - tette hozzá.

"Korán keltem, mert a hazámnak szüksége van rám"



Már órákkal a népszavazás 9.00 órai kezdete előtt sorakozni kezdtek a szavazni akarók vasárnap hajnalban a szavazóhelyiségnek kijelölt épületeknél Katalóniában.



"Korán keltem, mert a hazámnak szüksége van rám" - hangoztatta a Reuters brit hírügynökségnek Eulalia Espinal I Tarro helyi nyugdíjas, aki mintegy századmagával kezdett sorba állni vasárnap hajnalban az egyik iskola előtt.



Ezzel párhuzamosan a spanyol rendőrség is nagy erőkkel vonult Katalóniába; még napkelte előtt mintegy 100 rendőrfurgon indult el Barcelona kikötőjéből.



A spanyol kormány alkotmánybírósághoz fordult a Katalóniában kiírt függetlenségi népszavazás miatt, a taláros testület pedig - akárcsak a korábbi hasonló kezdeményezésnél - alkotmányellenesnek nyilvánította a referendumot, és felfüggesztette a népszavazást.



Spanyolország egysége az ország alkotmánya értelmében megbonthatatlan. A spanyol kormányzat minden eszközzel fellépett, hogy megakadályozza a törvénytelen referendum megrendezését. Katalán vezetőket vettek őrizetbe, házkutatásokat tartottak, elfoglalták a helyi kormányzat kommunikációs és informatikai központját, felszámolták a szavazatszámláló és -egyesítő rendszert.



Katalónia Spanyolország egyik legfejlettebb térsége, a katalán gazdaság mérete meghaladja Portugáliáét. Felmérések szerint a 7,5 millió lakosú autonóm tartományban élők többsége nem akar független Katalóniában élni; csak 40 százalék támogatja az elszakadást, de a többség támogatja, hogy népszavazást tartsanak a kérdésről.



Korábban a katalán vezetők arról beszéltek, hogy ha a többség az elszakadásra szavaz, akkor 48 órán belül kikiáltják Katalónia függetlenségét, de mostanra elismerték, hogy Madridnak valószínűleg sikerül ellehetetlenítenie a referendumot, melynek eredménye így aligha lehet irányadó. Nem valószínű egyébként az sem, hogy Katalónia függetlenségét akárcsak egyetlen uniós tagállam is elismerné, annak ellenére, hogy a katalán vezetés abban bízik, hogy a terület függetlenként is az Európai Unió tagja lehet

Mint mondta, mivel a spanyol hatóságok elkobozták a borítékokat, nem tudták kellő számban pótolni őket, ezért ebben az esetben elfogadják a boríték nélkül a szavazóurnába dobott, félbe hajtott szavazólapokat is. "Mindent megtettek, hogy ledöntsék az online rendszert. Lefoglaltak 1,5 millió borítékot, és 9 millió szavazólapot, de még így sem tudják megakadályozni, hogy ez megvalósuljon" - hangsúlyozta Raül Romevera, a katalán kormány külügyi tanácsosa a sajtótájékoztatón.Egy akadémikusokból álló héttagú testület hitelesti majd a szavazás szabályosságát, és felsorolták a többségében jogtudósokból álló csoport neveit. A feladatra eredetileg kijelölt úgynevezett választási szindikátust korábban feloszlatták, mert a spanyol alkotmánybíróság napi 12 ezer eurós büntetést szabott ki rájuk, amennyiben folytatják az illegális népszavazás előkészítését.Az iskolák bejáratánál vasárnap reggel több száz fős tömegek várakoznak arra, hogy 9.00 órakor megkezdhessék a szavazást. Noha a katalán rendőröknek utasításuk van, hogy kiürítsék és lezárják az épületeket, ez eddig nem történt meg. Viszont helyiek az internetes közösségi oldalakon folyamatosan osztják meg a voksolásra készen álló, berendezett szavazóhelyiségekről készült a fényképeket.