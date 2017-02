Károly herceg keresztlányát holtan találták

Szülei révén pedig, akik hosszú évek óta baráti kapcsolatban álltak a királyi családdal, Károly herceg keresztlányává vált és részt vett Vilmos és Katalin esküvőjén is - írja a 24.hu A 45 éves nőt a rendőrök találták meg szerda délelőtt londoni otthonában. Halálának részletei egyelőre tisztázatlanok, hiszen a nyomozás még korai szakaszban van – írja a The Sun. Azt azonban már hónapok óta tudni lehet, hogy Palmer agytumorral küzdött.Novemberben beszélt először az állapotáról. Akkor elmondta, hogy orvosa múlt év januárjában közölte vele a lesújtó diagnózist, ami egy vérvétel során derült ki. Ráadásul egy ritka autoimmun betegségtől is szenvedett, ami kezelés nélkül végzetes lehet, ám a gyógyszerek ellenére is megtámadhatja a légutait, a tüdejét és a veséket.Rettenetesen megijedtem. Olyanok kezdtek el járni a fejemben, hogy meg fogok halni és már csak néhány hetem van hátra az életemből. Most már teljesen másképp állok hozzá. Sokkal nyugodtabb lettem és szeretem azt, aki most vagyok– nyilatkozta még novemberben Tara Palmer-Tomkinson.