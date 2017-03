Kapcsolat lehet a londoni és a tavalyi brüsszeli terrortámadás között

"Nem hiszem, hogy puszta véletlen lenne, hogy ez a támadás a brüsszeli robbantások első évfordulóján történt" - mondta King, arról viszont nem beszélt, van-e erre bármi bizonyíték azon kívül, hogy mindkét merényletet március 22-én követték el.Az uniós biztos kijelentette, a merénylet "az életmódunk, a közös értékeink" ellen irányult, illetve felhívta rá a figyelmet, hogy a támadás elkövetési módja a korábban Nizzában és Berlinben is látott mintát követi."A terrorfenyegetettség továbbra is rendkívül magas Európában" - közölte King. Bár a kockázatot lehetetlen nullára csökkenteni, Európa azonban nem fogja hagyni, hogy a terroristák győzzenek - szögezte le, az uniós tagállami hatóságok közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozva.London belvárosában először autójával a gyalogosok közé hajtott, majd megpróbált bejutni a parlament épületébe, megölve a kaput őrző járőrök egyikét. Rátámadt egy másik rendőrre is, de ekkor lelőtték. A merényletnek három halálos áldozata és húsznál több sebesültje volt. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.