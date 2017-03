Kanyaró: Nem veszélyezteti a Hargita megyébe látogató turistákat a járvány

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus csatolta az országos járványügyi központ múlt hét végi összesítését a romániai kanyarós megbetegedésekről. A megyei bontású statisztika szerint Romániában összesen 3911 kanyarós megbetegedést, és a betegség szövődményei következtében 17 halálesetet regisztráltak.



A statisztikában a székelyföldi Hargita megye csak 19 megbetegedéssel szerepel, és Kovászna megye pedig azon négy romániai megye egyike, amelyikben egyáltalán nem regisztráltak kanyarós megbetegedést. A Székelyföld egy kisebb részét is magába foglaló Maros megye azonban 326 esettel a negyedik a megbetegedések megyékre bontott statisztikájában. Az esetek többségét az ország nyugati, dél-nyugati térségében: Krassó-Szörény megyében (853), Temes megyében (747) és Arad megyében (713) jegyezték.



Borboly Csaba közölte: levélben kéri Magyarország konzuli szolgálatát, hogy nyugtassa meg a Hargita megyébe utazni kívánó magyarországi lakosokat, nincs okuk aggodalomra. Hozzátette: felvette a kapcsolatot Tar Gyöngyivel, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjével is, aki megerősítette, hogy nincs kanyaróveszély Hargita megyében.



Az önkormányzati vezető közölte: egy gyergyói szálloda vezetője hívta fel a figyelmét arra, hogy a romániai kanyarójárvánnyal kapcsolatos magyar konzuli tájékoztató Hargita megyét is említi, és ez hátrányt okozhat a megye idegenforgalmának.