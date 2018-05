Kaliforniai merénylet: mobiltelefon segítségével robbantották fel Ildikót

Fegyvermániás a volt barát

Egyre több horrorisztikus részlet derült ki Stephen Bealról, akit itthoni idő szerint csütörtök délután tartóztattak le a Kaliforniában élő magyar nő, Krajnyák Ildikó elleni merénylet után. Mint azt a Bors megírta : az asszony kedden halt meg, miután egy, a kozmetikája elé tett csomag felrobbant a kezében. Ildikó azonnal meghalt, három ember megsebesült. A technikusok a dobozban egy 9 amperes akkumulátort, egy mobiltelefont és egy meghatározhatatlan, olvadt anyagot találtak, amely akár szigetelőszalag és vezeték is lehetett.

Az exbarát, Stephen Beal az eset után maga hívta ki a rendőröket. Igaz, nem magától, ezt új barátnője javasolta neki. A kiérkező technikusok is meglepődtek, amikor a férfi Long Beach-i házában tö­ménytelen mennyiségű regisztrálatlan fegyvert találtak, többek között közel 100 font­nyi (azaz nagyjából 45 kilónyi) robbanóanyagot, több rakétát, fegyvert és lőszereket. Belegondolni is sokkoló, de a legnagyobb rakétába közel ötkilónyi robbanószer fért volna el. Bár egyelőre a gyilkossággal nem hozták kapcsolatba, a férfit azóta bíróság elé állították, és ezidáig el sem engedték - írja a borsonline.

A rakétákon kívül több hátborzongató információ is előbukkant Beal múltjából. Volt felesége, Christine igencsak rejtélyes körülmények között halt meg 2008-ban. A 48 éves asszony ugyanis bútorpakolás közben vesztette életét: aznap a férjével egy nehéz szekrényt cipeltek fel az emeletre, amikor – Stephen állítása szerint – Christine elvétett egy lépést, nem talált fogást a bútoron, és leesett. A halál okát azonban nem tudták pontosan meghatározni. A patológus szerint elég furcsák voltak a körülmények, a halál okai közt szerepelt a hasnyálmirigy-gyulladás és az eletrolitegyensúly felborulása is, azonban maga a boncnok is kimondta a jelentésében: Christine halála igencsak rejtélyes. Azonban a férfit nem vették elő miatta, a hatóságok szerint ugyanis nem merült fel, hogy neki is benne lett volna a keze. Az persze még inkább elgondolkodtató, hogy az eset után két évvel a gyászoló férj félmillió dolláros (133 millió forint) életbiztosítást vett fel.



Ildikó a halála előtt három nappal még családja körében, Magyarországon volt. Testvére, László, míg él, nem felejti el azt a borzalmas pillanatot, amikor a Külügyminisztériumból felhívták, hogy Ildikó nincs többé.



– A világ legjobb embere volt, imádta a munkáját, az embereket, a családját. Ő volt az, aki az utolsó száz dollárját a szeretteire költötte – mondta a Borsnak László. Elmesélte, hogy Ildi kemény munkával érte el, hogy saját üzlete legyen. 28 éve, angolnyelv-tudás nélkül ment ki az Egyesült Államokba, ahonnan csak édesapja temetésére tu­dott hazajönni.



Visszatért, majd elkezdte építeni az életét, kozmetikai cégeknél lett menedzser. Akikkel dolgozott, a mai napig tisztelik, szeretik. Olyan lelke és szíve volt, és úgy szeretett élni, hogy szavakba nem foglalható. Mennyire méltatlan, amit tettek vele és velünk – szögezte le a férfi. Ő nem tudott arról, hogy Ildikó és Stephen társak lettek volna:



– Az a férfi szerződéses kapcsolatot ajánlott fel a kozmetikában, de Ildikó nem akarta, nem is ment bele. A testvérem – tudomásom szerint – semmit nem írt alá.

A férfi a napokban indul az USA-ba. Lánya, aki Ildikó unokahúga, már korábban megérkezett, hogy a rokonok vigasztalhassák egymást a gyászban. Ildi fia, Keanu László pénteken ért vissza Kaliforniába.

– Bármi történhet ezután, őt már semmi nem hozza vissza. 77 éves, súlyos beteg, Ildikóval élő édesanyánkban tegnap tudatosult, hogy a lánya nincs többé. Őt haza fogjuk hozni. Az ellenségemnek sem kívánom azt, hogy ilyet átéljen, amit mi – mondta elcsukló hangon a gyászoló férfi.