Kaliforniában erősödik a szél, nehezebb az erdőtüzek oltása

A hét végén tovább erősödik a szél Kaliforniában, még nehezebbé válik az erdőtüzek oltása - derült ki az Accuweather meteorológiai szolgáltató pénteki előrejelzéséből. Az északi és északkeleti szelek ereje elérheti a 64-97 kilométeres óránkénti sebességet - írta az oldal, amely szerint az ilyen erejű széllökések elég erősek ahhoz, hogy letörjék a fák főágait és leszakítsák az elektromos vezetéket. A szél táplálja a tűzfészkeket, füsttel és porral teríti be a térséget, még nehezebbé téve a tűzoltók munkáját.



Ken Clark, az Accuweather vezető meteorológusa azt mondta, hogy a hét végén az eddiginél is nagyobb lesz a tűzveszély. Az időjárási előrejelzések nem mutatnak esőt a következő napokban, és a szél ereje is csak vasárnap késő este csillapodik. Csütörtökön meghalt egy tűzoltó, aki a térség legnagyobb, Thomas nevű tüzét igyekezett megfékezni - közölte a kaliforniai erdő- és tűzvédelmi hatóság.



A lángok kiterjedése már meghaladta a százezer hektárt, ez Kalifornia történetének negyedik legnagyobb tüze - írta a Los Angeles Times című újság. A tűz által sújtott terület nagysága egyenlő New York területével, számolt be a lap, amely állítását egy térképpel támasztotta alá.



Donald Trump amerikai elnök korábban szükséghelyzetet rendelt el Kaliforniában, Jerry Brown kaliforniai kormányzó ezt követően nem sokkal, nem minden él nélkül kijelentette, hogy a klímaváltozás a felelős a történtekért. Az elnököt bírálva hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nem kellett volna kilépnie a párizsi klímaegyezményből.