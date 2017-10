Kalifornia lángokban, katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Trump

A Fehér Ház közleménye szerint az elnök egyúttal elrendelte a tűzvésszel küzdő helyi hatóságoknak nyújtandó szövetségi segítséget is. A mostani tűzvészt Kalifornia történetében az ötödik legpusztítóbbként tartják számon.A lángok október 8-án lobbantak fel a San Francisco környékén fekvő borvidéken, s a helyzet az óta folyamatosan romlik; a tűz már 15 halálos áldozatot követelt, s a The Washington Post című napilap helyszíni tudósítása szerint az Egyesült Államok leghíresebb borvidéke, a Napa völgy csaknem teljesen a lángok martaléka lett. Egyedül Sonoma megyéből több mint 25 ezer embernek kellett elmenekülnie.Jerry Brown, Kalifornia kormányzója bejelentette: több mint 46 ezer hektárnyi szőlővidék porig égett, elpusztult több világhírű borospince, és több mint 2000 ház égett le. Az elmúlt 36 órában egyidejűleg 17 helyen pusztítottak bozóttüzek. Sonoma, Napa és Mendocino megyében a legnagyobb a pusztítás.A San Francisco Chronicle című lap arról tudósított, hogy a lakóházak mellett szállodák és üzletek egész sora is leégett, a San Francisco belvárosában lakók és dolgozók közül sokan maszkot viselnek a füst miatt. Az egészségügyi hatóságok arról számoltak be, hogy az elmúlt két napban 7,5 százalékkal megnőtt a komoly légzési nehézségek miatti sürgős orvosi esetek száma. Egyes iskolákban, éppen az erősen maró füst miatt, korlátozták a szabadtéri foglalkozásokat. San Franciscóban és környékén mintegy 200 ezer ember maradt áram nélkül.A tűz vészes gyorsasággal terjed Kalifornia déli vidékei felé, várhatóan már szerdára virradóra eléri a Los Angelestől nem messze fekvő Anaheimet is. A hatóságok arra számítanak, hogy a halálos áldozatok száma is emelkedni fog.