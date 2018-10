Kalapács alá kerül Stephen Hawking kerekesszéke

A márciusban elhunyt világhírű elméleti fizikus, Stephen Hawking személyes tárgyaira, köztük doktori értekezésének aláírt példányára és egyik kerekesszékére is licitálhatnak az érdeklődők október végétől a Christie's aukciósház internetes árverésén.



Az október 31-től november 8-ig tartó On the Shoulders of Giants: Newton, Darwin, Einstein, Hawking (Óriások vállán: Newton, Darwin, Einstein, Hawking) elnevezésű aukción az "asztrofizika popsztárjaként" is emlegetett tudós 22 személyes tárgya találhat gazdára.



A tételek között szerepel Hawking 1965-ös doktori értekezésének egy példánya. A Cambridge-i Egyetem doktoranduszaként írt tézisből, amely az univerzum eredetével foglalkozik, mindössze öt példány létezik. A Hawking által aláírt dokumentum leütési árát 100-150 ezer fontra (36-54 millió forintra) becsülik a szakértők.



Hawking több mint ötven évig küzdött egy gyógyíthatatlan motoros neuronbetegséggel, az amiotrófiás laterálszklerózissal, ami miatt megbénult, csak számítógépen keresztül, beszédszintetizátorral tudott kommunikálni környezetével és a legmodernebb kerekesszékeket használva közlekedett. Utóbbiak közül az egyik a becslések szerint 10-15 ezer fontért (3,6-5,4 millió forintért) is elkelhet. A kerekesszék eladásából befolyó összeget két szervezet, a Stephen Hawking Alapítvány és a motoros neuronbetegség kutatásával foglalkozó társaság munkájának támogatására fordítják.



A tételek között szerepel még Hawking néhány teljes tudományos értekezése, díjainak egy része, valamint A Simpson család című rajzfilmsorozat egyik részének forgatókönyve, amelyben Hawking is "vendégszerepelt".



Licitálni lehet majd továbbá az 1988-ban megjelent, Az idő rövid története című sikerkönyvének egyik példányára is, amelyet hüvelykujjlenyomatával írt alá a tudós, valamint arra a személyre szabott kabátra, amelyet egy dokumentumfilmben viselt.



A tárgyakat október 30-tól nézhetik meg az érdeklődők egy kiállításon Londonban.



Hawking március 14-én hunyt el cambridge-i otthonában 76 éves korában, gyógyíthatatlan betegségével vívott hosszú küzdelmét követően. Hamvait júniusban helyezték el a Westminster Abbeyben, Charles Darwin és Isaac Newton síremléke között.