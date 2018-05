Kalapáccsal ölte meg volt rabtársát egy nappal a lövöldözés előtt a liege-i támadás feltételezett elkövetője

Elszigetelt esetről van szó, az elkövető nem volt tagja semmilyen hálózatnak, nem kapott senkitől utasításokat, ezért nincs is szükség a terrorkészültségi szint fokozására

A tárcavezető a belga RTL-nek adott interjújában megerősítette, hogy a Marche-en-Famenne településen keddre virradóra elkövetett gyilkosság is a 31 éves Benjamin Hermann nevű férfi műve.A férfi korábban Hermann rabtársa volt. Sajtóhírek szerint halálát kalapácsütések okozták, a gyilkos fegyvert megtalálták a tettes autójában, Liege-ben.Benjamin Hermann, akit hétfőn engedtek ki a börtönből kétnapos eltávozásra, másnap hátulról késsel rátámadt két járőrre az ország keleti részében található Liege központjában, elvette egyikük pisztolyát, majd agyonlőtte őket, valamint egy civilt is, aki a közelben ült az autójában.A merénylő ezután egy közeli iskolához menekült, ahol túszul ejtett egy takarítónőt. A különleges egységek tagjai végül agyonlőtték a támadót, aki az akció során négy rendőrt megsebesített.- szögezte le Jambon.A nőt kórházba szállították, ahol Fülöp belga király, Charles Michel kormányfő és Jambon is meglátogatta. "Bátran viselkedett, és elképzelhető, hogy segített megakadályozni a további vérontást az iskolában" - mondta a belügyminiszter.A belga szövetségi ügyészség terrorcselekmény miatt indított nyomozást, de a támadó indítéka egyelőre ismeretlen. A La Libre Belgique című újság mindazonáltal arról számolt be egy videofelvétel alapján, hogy a férfi azt kiáltotta, hogy "Allahu Akbar!" (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték.Egyes híradások szerint a férfi neve közvetetten a biztonsági szolgálatok által ismert szélsőséges iszlamistákról szóló aktákban is szerepel.