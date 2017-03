Juncker szerint az EU-nak 30-nál is több tagja lesz

Nagy Britanniát követően már egyetlen ország sem fogja elhagyni az uniót, mivel ennek hátrányai láthatóvá válnak - vélekedett Juncker. "Ellenkezőleg, a többi tagállam emiatt ismét egymásba szeret és megújítja az Európai Uniónak tett házassági fogadalmát" - fogalmazott.



A brüsszeli bizottság elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy az EU-ellenes Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke nem tudja kikezdeni az uniót. "Még ha elnökké is választanák, ezzel nem érne véget az európai projekt. Viszont bajt hozna a házhoz" - tette hozzá.



Juncker emellett megértést mutatott azok iránt, akik az EU jelenlegi állapotával elégedetlenek. "Európa sok mindent jól csinál, némely dolgot azonban rosszul. Arra kérem ezért a meggyőződéses európaiakat, hogy végre mozgassák meg magukat. Mert ha ülve maradnak a kanapén, miközben a szélsőjobboldaliak futnak, ez utóbbiak mindig is előnyben lesznek" - figyelmeztetett.



Az interjúban Juncker - mint a Ria Novosztyi orosz hírügynökség kiemelte - óva intette Washingtont egy Brüsszellel szembeni kereskedelmi háborútól, és beszélt az Egyesült Államok és az Európai Unió "elidegenüléséről" is. Juncker szerint Washington külgazdasági stratégiájának megváltozása árthat a kétoldalú viszonynak. "Elbírna-e az Egyesült Államok egy kereskedelmi háborút Európával szemben? Ez a lépés nem felelne meg sem az európai, sem az amerikai érdekeknek" - emelte ki, hangsúlyozva azt is, hogy az uniónak fel kell készülnie arra, hogy Washington protekcionistább lesz.



A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök "kirohanásai" az Európai Unió ellen "nem múltak el nyom nélkül". Mint mondta, "precedens nélküli, hogy az amerikai elnök üdvözli Nagy-Britannia kilépését az unióból, és bejelenti, hogy a többi országnak követnie kellene a példáját".