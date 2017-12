Juncker kabinetfőnöke célzott rá, hogy megvan az egyezség a Brexit főbb kérdéseiről

Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő csütörtökön arról számolt be, hogy egyelőre nem sikerült megegyezni, és ezt úgy fejezte ki a pápaválasztásoknál szokásos eljárásra utalva, hogy "még nem szállt fel a fehér füst".



May: az előzetes megállapodás garantálja az állampolgárok jogait



Teljes körűen biztosítja az állampolgárok jogait az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfőbb feltételeiről elért előzetes megállapodás, egyúttal azt is garantálva, hogy nem állítják vissza a "kemény határokat" Észak-Írország és az Ír Köztársaság között - hangsúlyozta Theresa May brit kormányfő péntek reggel Brüsszelben.



Sajtóértekezletén a miniszterelnök leszögezte, hogy biztosítani fogják a jogait az országában élő mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogyan a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió britnek is.



Elmondta továbbá, hogy az ír-északír határellenőrzés ügyére sikerült olyan megoldást találniuk, amely az Egyesült Királyság "alkotmányos és gazdasági integritásának" fenntartása mellett lehetővé teszi a nyitott határok megőrzését.